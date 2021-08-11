【恢復通關】邱騰華：期望以外防輸入前提下盡快通關　一直與內地商討恢復通關形式

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華指，調整抵港防疫要求的前提是建基於「外防輸入」，若情況許可，必定會推動與內地及海外恢復往來。（資料圖片）

全球新冠疫情持續，而近期內地及澳門的疫情亦反覆。商務及經濟發展局局長邱騰華指，調整抵港防疫要求的前提是建基於「外防輸入」，若情況許可，必定會推動與內地及海外恢復往來。

他說，當局仍然在考慮當中，為與內地和海外地方恢復往來做好準備，指本港近期對世界各地恢復「通關」或防疫要求方面都有所調整，大前提必然是建基於「外防輸入」。

他指，「外防輸入」以風險為主，對來自高風險的地區的人士，會設有較多限制，亦會有更高的檢疫要求；並把中風險和低風險的地方區分，希望在設有防疫保障的情形下，可以恢復正常的往來。他強調，一直與內地商討，可以以甚麼形式和情況恢復「通關」。而其他地方，當局也要審視，但他指，如果要以較少或較短的防疫安排，甚至不設任何檢疫，則必先確立有關地點和香港都達到令人安心和安穩的情況。

至於新加坡的「旅遊氣泡」，邱騰華指，期望新加坡這類低風險的地方，疫情可以早日回穩，屆時本港便可以就預先討論好的條件，繼續和他們商討。

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責任編輯：徐紹軒