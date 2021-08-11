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【打針獎賞】嘉民集團推100萬大抽獎　下月2日截止登記【內附登記網址】

社會 18:50 2021/08/11

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

嘉民集團「#goodshot」抽獎活動正現正展開，截止登記日期為本月31日。（嘉民集團抽獎網站）

不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃，鼓勵市民接種新冠疫苗。嘉民集團日前宣佈，為響應香港特別行政區政府的新冠疫苗接種計劃，獎品總值100萬元的「#goodshot」抽獎活動即日起開始正式接受網上登記。 是次「#goodshot」抽獎活動歡迎所有於今年8月31日或之前，已接種新冠疫苗的18歲或以上香港居民參加。

即看各大機構獎賞：

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    +13
    +12

獎品包括價值逾60 萬港元的 Tesla Model 3 Long Range 電動車一輛，藉此實踐集團推動可持續 發展的承諾，以及其他集團向旗下物業客戶採購的豐富獎品。是次活動將抽出30 名得獎者。參加者可於即日起至9月2日23:59（香港時間）前往「#goodshot」抽獎網站進行登記。得獎者將於今年9月3日隨機抽出。抽獎結果將於今年9月10日在「#goodshot」抽獎網站公佈及刊登於英文虎報及星島日報。

「#goodshot」 抽獎活動專員將以登記時提供的聯絡資料透過電郵、電話及短訊方式個別通知所有得獎者。得獎者須按照指示，親身前往指定地點領取獎品。屆時，各得獎者須出示香港身份證正本及香港特別行政區政府衛生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及/或電子記錄，以證明其符合資格。所有得獎者必須於2021年10月31日前領取獎品。

嘉民集團大中華區首席執行官夏偉奇（Kristoffer Harvey）表示，「香港很幸運有充足的疫苗供應，但目前香港的疫苗接種率仍遠低於可達致群體免疫的水平。接種疫苗是一項保障市民健康、改善本地疫情的重要措施，我們相信嘉民集團能在推動疫苗接種方面出一分力。我們衷心希望是次抽獎有助提高香港的疫苗接種率。」

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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