【教協解散】會章訂明須獲三分二會員同意涉逾6萬人　教協指不可行擬召開特別大會修章降門檻

▲ 教協會長馮偉華稱要三分二會員投票基本上不可行，因此會召開特別會員代表大會修改會章。（資料圖片）

48年歷史的教協昨日（10日）宣布決定解散，並立即啟動解散程序，惟該會會章訂明，必須有至少三分二會員、即逾6萬人投票同意方能解散，教協會長馮偉華今日（11日）回應表示，要三分二會員投票「基本上不可行」，因此會召開特別會員代表大會修改會章，意即教協欲透過修章降低投票門檻，有關會員大會日期待定。

按教協於5月7日在職工會登記局立案的最新會章訂明，必須有全體合格會員三分之二或以上，以不記名方式投票表示同意方能解散。據教協截至3月有93,975名會員計算，即要有獲得至少62,650名會員同意。

馮偉華稱將召開特別會員代表大會修章，而教協今屆共有3,111名會員代表，學校單位會員代表佔2,606人、大專院校單位會員代表佔473人，以及校長會員代表佔32人。

此外，教協持有物業總值估價高達約4億元，還清債項後的餘款去向亦備受關注。

馮偉華昨在記者會宣布教協解散時，提及教協將按會章及相關法例處理解散安排，目標是有序地、合理地做好解散工作，包括盡快召開特別會員代表大會，依法做好200名職員的遣散安排，完成各項財務及變賣物業等安排後若有餘款，不排除在法例上的補償外，給予員工特惠金。詳情即看：【下一頁】

惟按會章訂明，餘款須由會員均分，或通過會員大會決定處理。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅