【小一入學】平民學費谷第三語課程　保良局陳守仁小學小一報名8月17日止

▲ 保良局陳守仁小學現正接受小一報名。（香港經濟日報資料圖）

被譽為平民直資學校的保良局陳守仁小學，校譽良好，升中派位多學生入讀名校，但全年學費不足2萬元，故每年吸引大批家長報讀。2022至23學年小一入學現正接受申請，截止報名日期為8月17日。

位於油麻地的保良局陳守仁小學創校於1999年，其中一大特色是設有第三語言課程，學生在小一入學前須在日語、西班牙語及法語中選其一，學習6年。學校亦設有日文、法文、英文和中文室，當學生入到語言室，便需要講該種語言。

▲ 學校要求學習第三語。（香港經濟日報資料圖）

小一可選日法或西班牙語

該校的學生也來自多元背景，當中有一成外籍學生，平均每班約3至4名，故校方會按學生的學習需要，把中、英、數三科以小班或協作教學安排。學校亦把STEM教育融入活動，助學生解決生活中的問題和困難。

此外，學校有不少創新課程豐富學習經歷，其中由楊永明校長在2014年啟動的有機園圃計劃，讓學生參與種植之餘，更把有機蔬菜送贈到護老院、基層人士、惜食機構等，讓孩子們學習及實踐關愛，領會感恩。

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現時學校有接近50項以音樂體育為主的課外活動，例如中西樂團、三項鐵人、雜耍、小型網班及高球等供學生參與。而原為興趣課的劍擊、攀石，現已納入為常規課程。學校亦設有劇院、音樂大樓、小型高球練習場，重建的全天候暖水水泳池明年將落成。

新校長周智銘9月接任

59歲的楊永明校長即將退休，任期至今年9月1日，他希望跳出舒適圈再接受新挑戰。校長一職將由同校的高級副校長周智銘接任。

保良局陳守仁小學小一至小六全年學費仍維持19,800元，分10期繳交。即日起至8月17日中午12時接受小一入學網上報名，10月1、2及9日進行首輪面試，獲邀請的學生將於10月30日參與第二輪面試，而「家長分享會」於11月下旬開始，11月16日公布邀請名單。明年2月下旬將公布取錄結果。

遞交網上申請表時所需文件︰

申請人出生證明書

申請人近照（最近6個月內拍攝之證件相）

報名費$100

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責任編輯︰林綺玲