【失業貸款】調查指近8成受訪者不願意借失業貸款　團體倡放寬職津限制

▲ 天主教勞工事務委員會調查指，約8成受訪者不願意申請失業貸款。（天主教勞工事務委員會提供圖片）

新冠肺炎疫情緩和，失業率正在回落，但有團體調查指，約8成受訪者不願意申請失業貸款，在失業家庭中有近6成表示不打算借貸。團體認為貸款不能取代恆常的失業保障，促放寬在職家庭津貼的工時及資產限制，長遠建立失業保障制度。

天主教勞工事務委員會在6至7月期間訪問113個失業或就業不足的家庭，發現77%受訪者不願意申請政府的失業貸款計劃，原因包括不想借錢、擔心缺乏穩定收入來償還債務、現時仍有積蓄過活及擔心加重未來的經濟負擔等。

在17個失業家庭中，逾58.8%表示不打算申請政府的借貸計劃，團體認為，對失業家庭而言貸款始終要清還，若他們未能找到穩定及足夠收入的工作，會加重經濟負擔，故對貸款卻步。

王小姐原於社福機構任職合約社工，但今年2月初被裁失業至今。她於5月立即申請失業貸款，但直至7月中才獲批，中間2個月她生活拮据，耗盡積蓄，需向朋友借錢度日，曾一度擔心需露宿街頭。她批評失業貸款計劃申請程序繁複，需多次補交文件，雖然當局也有提供失業綜援，惟她認為標準金額偏低，「連劏房也租不起! 」，寧願一面求職，一面從事散工補幫生計。

天主教勞工事務委員會發言人認為，失業貸款計劃將於10月底完結，政府應未雨綢繆，藉10月公布的《施政報告》，制定具針對性的失業支援措施，短期提供失業經濟援助，長遠設立可持續的失業保險制度，及放寬在職家庭津貼的工時及資產限制，讓更多有經濟困難的基層家庭得到支援。

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責任編輯：徐紹軒