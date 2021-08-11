【打針獎賞】廠商會大抽獎首輪登記下周三截止　籲市民提防偽冒程式

▲ 廠商會會長史立德。（資料圖片）

廠商會日前宣布推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎，歡迎已年滿 18 歲並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，透過手機登入「e 健行」系統參加抽獎，贏取超過1,300份總值港幣620萬元的獎品。為鼓勵更多市民於第一輪抽獎截止登記日（18日）前參加，以及慶祝「2021工展會購物節」隆重舉行，凡於購物節會場內即場登記「e 健行」參加「有種‧有賞」抽獎的市民，即可獲贈V3D 爆珠口罩一盒。

「2021工展會購物節」將於本周五（13日）一連3天假亞洲國際博覽館隆重舉行，已接種疫苗的市民可免費入場，並可在會場入口處設置的「有種‧有賞」服務站，即場註冊「e 健行」及參加抽獎，成功登記可獲贈V3D 爆珠口罩一盒(10片裝) ，數量有限，送完即止；此外，凡於會場內購物滿港幣100元的市民，亦可獲取一次額外抽獎機會，贏取信用卡免找數簽帳額以外的名貴禮品，當中包括由中信股份送出價值港幣39萬元Serena電氣化七人車。

為了確保只有已接種兩劑新冠疫苗的市民方能參與，令大抽獎更公平公正，「e 健行」系統須核實參加市民的疫苗接種紀錄，為讓市民更輕鬆方便地完成該核實程序， 「e 健行」近日新增兩項功能，市民除可如以往般直接掃瞄疫苗接種紀錄上的二維碼外，亦可選擇上傳儲存在手機內的二維碼截圖，或自行填寫接種紀錄的參考編號及已接種的劑數。參加者往後可隨時登入系統户口，輕鬆查看自己的抽獎券及追蹤抽獎結果。

另外，廠商會近日發現網上有偽冒 「e健行」的流動應用程式，聲稱下載程式後可以參加由本會舉辦的「有種‧有賞」大抽獎。廠商會謹此聲明，本會與該流動應用程式並無任何關係，而「e健行」供應商目前暫未有推出任何相關的流動應用程式，市民只可以登入系統參加抽獎。廠商會在此呼籲市民提高警覺，切勿下載或向有關應用程式提供任何個人資料。

「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃的首輪抽獎將於8月18日下午6時截止登記，得獎者將獨得港幣100萬元信用卡免找數簽帳額；終極大抽奬的截止登記期則為9月18日，廠商會將送出5份價值港幣10萬元至100萬元不等的信用卡免找數簽帳額，以及其他1,300多份名貴禮品，參加首輪抽獎的市民於登記時將自動獲發第二輪電子抽奬券，毋須再次登記。

首輪抽獎：

登記期：即日起至2021年8月 18 日下午 6 時

抽獎日：2021年8月30日

終極大抽獎：

登記期： 2021年8月19日上午9時至2021年9月18 日下午 6 時

抽獎日： 2021年9月29日

抽奬網頁：www.cmatakeyourshot.com

登記方法：以手機透過抽奬網頁登入「e 健行」系統或直接上https://m.myehealthpass.com登記

抽獎禮品：https://www.cma.org.hk/tc/menu/134?drop=0&tab=0

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒