【本地藝術】賽馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金　予9名青年音樂及舞蹈人才

▲ 香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金今日（11日）舉行典禮，頒授獎學金予九名青年音樂和舞蹈人才。圖示香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金受託人委員會主席蘇彰德（前排左三）、民政事務局副秘書長黃潔怡（前排右三）、香港賽馬會慈善項目經理黃美儀（前排左二）、舞蹈甄選委員會主席鄧孟妮（前排右二）和音樂甄選委員會主席李偉安（前排右一）與獎學金得主或其領獎代表在頒授典禮合照。（政府新聞處）

賽馬會音樂及舞蹈信託基金今日（11日）舉行典禮，頒授獎學金予9名青年音樂和舞蹈人才。

9名獎學金得主為陳海兒、何皓斐、洪嘉揚、廖智敏、勞曉昕、馬汶萱、曾詠暉、王熙然和張耀之。所有得獎者或其代表均有出席頒授典禮，並分享得獎感受。他們感謝基金的資助，並承諾會珍惜在本地或外地深造的機會，部分得獎者更在典禮即席演奏。

本年度獎學金金額合共約320萬元，資助獎學金得主在本地或外地繼續音樂或舞蹈方面的進修，讓他們完成學業後對香港的藝術發展作出貢獻。今年，基金亦支持獎學金得主在本地修讀音樂或舞蹈教育，以培育音樂或舞蹈方面的教育人才。

出席獎學金頒授典禮的嘉賓包括委員會主席蘇彰德、民政事務局副秘書長黃潔怡、香港賽馬會慈善事務經理黃美儀、委員會成員卓永豐、蔡敏志教授、簡兆麟、李佩珊、秦蓉博士、岑曉彤和曾慧詩、音樂甄選委員會主席李偉安、舞蹈甄選委員會主席鄧孟妮及委員陳頌瑛教授、甄選／面試前評核委員會委員官美如教授、林丰博士、李蓉蓉博士、梁建楓和黃美玉，以及基金的得獎者協會執行委員會副主席（舞蹈）林偉源。

基金於1980年由香港賽馬會慈善信託基金捐贈1,000萬元成立，旨在推廣並發展本地音樂和舞蹈的教育及培訓工作。鑑於社會對資助的需求日增，馬會於1994年再向基金注資2,200萬元。在2014年，馬會更額外撥款超過1,600萬元予基金進行一項為期6年的先導計劃，在固有的非本地音樂及舞蹈奬學金計劃外，推行為修讀深造課程而設的本地音樂及舞蹈奬學金計劃，並成立基金的奬學金得獎者協會。先導計劃於2020年完成後，馬會再向基金提供568萬元的3年撥款資助，繼續支持本地音樂及舞蹈奬學金計劃及奬學金得獎者協會的運作。至今（包括本年），基金共頒發了362項獎學金，金額約7,800萬元。

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責任編輯：曾卓鋒