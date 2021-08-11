【機電工程】李家超讚揚機電工程營運基金　在「黑暴」期間堅守崗位搶修破壞設施

▲ 政務司司長李家超今日（11日）出席機電工程營運基金25周年紀念典禮。圖示李家超（中）聯同機電工程署署長彭耀雄（右四）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部副部長葉水球（左四）、環境局局長黃錦星（右三）、運輸及房屋局局長陳帆（左三）、創新及科技局局長薛永恒（右二）、發展局常任秘書長（工務）林世雄（左二）、發展局副局長廖振新（右一）及其他嘉賓主持開幕儀式。（政府新聞處）

政務司司長李家超今日（11日）主持機電工程營運基金25周年紀念典禮。典禮於機電署總部大樓舉行，主題為「同．創．傳．期」，寓意營運基金與客戶、業界和持份者繼續同心砥礪前行，創造無限可能，傳承智慧和文化，期盼再闖高峰。

李家超致辭時表示，營運基金時刻肩負機電業典範的重任，同時在政府內擔當「創新促成者」的角色，並感謝營運基金每位同事的工作。營運基金在過去25年的財務表現理想，業務持續增長，2021／21財政年度的總收入較基金成立初期大幅提升超過三倍。他期望營運基金繼續秉持市民至上的服務意識，以創科支援特區融入國家發展大局，並就着機電培訓及創科範疇與粵港澳大灣區內城市加強協作，為青年開拓發展空間。

他亦表示，過去兩年香港面對嚴峻挑戰，營運基金每位同事在「黑暴」肆虐期間堅守崗位，並在全港各區約750個路口搶修數以千計受暴徒破壞的交通燈和約百個控制電箱，以及復修海底隧道的受損設施，搶修無數受破壞的政府建築物、政府設施、車輛及公共機電設備。

機電署署長彭耀雄致辭時指出，營運基金由傳統政府部門蛻變為面對公開市場競爭的機電服務提供者，以新思維和新角度靈活處理業務，不斷提升服務質素。營運基金全力推動及支援各政府部門應用創新科技，並積極支援各項智慧城市措施，達致以民為本，利民便民。營運基金未來會持續推動科技應用，深化機電資產管理數碼化，讓客戶及市民受惠。

出席紀念典禮的其他嘉賓包括環境局局長黃錦星、運輸及房屋局局長陳帆、創新及科技局局長薛永恒、發展局常任秘書長（工務）林世雄、發展局副局長廖振新，以及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部副部長葉水球。

一眾嘉賓並在典禮上啓動由機電署聯同廣東省科學技術協會首度合辦、獲創新及科技局和中國科學技術協會交流部支持的「國際建築機電人工智能大挑戰」活動。大挑戰旨在推動在既有建築物機電系統上應用語義人工智能，活動包括人工智能比賽、賽前工作坊及國際論壇等。

嘉賓亦為設於機電署總部大樓地下的「機電創科廊」揭幕。「機電創科廊」透過展示一系列與日常生活息息相關的獲獎機電創科項目，展示機電創科帶來既安全又具能效的智慧生活環境，歡迎市民參觀。

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責任編輯：曾卓鋒