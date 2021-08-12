【JUPAS放榜】奧運熱潮下多間大學取錄運動員增　115港大新生獲Top 1%獎學金

▲ 港大、中大及理大等院校今年續透過取錄多名精英運動員，中大及理大公布取錄人數更多於去年。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（11日）放榜，多間大學早前推出獎學金吸引尖子，香港大學今年推出「文憑試Top 1%獎學金」，助各學院取錄文憑試（DSE）成績最佳的考生，115名尖子將獲取5萬元獎學金，包括3名應屆狀元；奧運熱潮下，多間大學亦繼續透過推薦計劃取錄精英運動員，理大取錄181人、港大取錄了21人，中大有22人獲頒運動員獎學金。

港大公布，合共115名應屆尖子將獲新設的「文憑試Top 1%獎學金」，每人至少可獲5萬元，獎勵在應屆文憑試成績最頂尖、位列首1%的港大新生；同時推出優化版「明德學子」獎學金，授予各學院中獲最佳文憑試成績的考生，最終13名獲頒獎學金。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授指，上述兩個獎學金成吸納一批志趣廣泛、成績優異的同學，其成績足以選讀任何所謂「神科」，部分人入讀理學士（測量學）、文學士、教育學士及社會科學學士等。

理大181人 經運動員推薦計劃入學

奧運熱潮下，港大同時透過精英運動員推薦計劃取錄了21人，中大亦公布有22人獲頒運動員獎學金，較去年同期多出9人，各人擅長項目包括劍擊及游泳等，中大指其中4人為港隊代表、15人為香港青年軍；理大亦有181人經傑出運動員推薦計劃入學，較去年的170人，亦多出11人。

此外，多校亦透過「彈性收生」取錄尖子，科大今年36人獲取錄，教大則透過彈性收生取錄24人。

至於今年7名文憑試狀元，中大醫學院囊括4人；港大則取錄3人，包括將入讀港大計量金融的超級狀元屯門保良局董玉娣中學趙爾納。詳情即看：【下一頁】

隨着今年聯招申請人數創新低，獲派8間資助大學或公開大學學士的取錄比率為38.1%，再創歷屆文憑試新高。詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅