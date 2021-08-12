【JUPAS放榜】中大囊括4名DSE狀元　港大佔3人　僅1人非報讀醫科

▲ 今屆文憑試誕下7名狀元，中文大學取錄其中4人，全部將入讀醫科。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（11日）放榜，今年7名文憑試（DSE）狀元之中，中大醫學院囊括4人；港大則取錄3人，包括將入讀港大計量金融的超級狀元屯門保良局董玉娣中學趙爾納，以及早前表明擬赴英國劍橋的拔萃女書院狀元。

大學聯招正式遴選結果在今晨9時透過網上公布，多間大學率先公布收生成績。今年7名獲7科5**的文憑試狀元，中文大學公布取錄其中4人，全部入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修），料為女拔「超級狀元」陳愷盈，以及聖士提反女子中學陳樂融、伊利沙伯中學梁博賢及英華書院程朗。

董玉娣首誕超級狀元 讀港大計量金融

港大則公布取錄3名狀元，分別入讀理學士（計量金融）及內外全科醫學士，包括保良局董玉娣中學首誕的超級狀元趙爾納，料亦包括嘉諾撒聖瑪利書院超級狀元余尚穎；女拔李卓藍在文憑試放榜時已表明將升讀英國劍橋大學法律系，據悉她亦獲派港大醫科。

中大表示今年整體收生成績理想，取錄全港近半考獲6科5**以上考生，除4名狀元，還包括8名考獲6科5**的「榜眼」，並取錄全港近4成5科5**的「探花」。

港大則稱，今年繼續囊括最多文憑試尖子，除3名狀元，還成功取錄76名考獲4科5**或以上的考生，屬各院校之冠。

隨着今年聯招申請人數創新低，獲派8間資助大學或公開大學學士的取錄比率為38.1%，再創歷屆文憑試新高，詳情即看：【下一頁】

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅