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【疫苗接種】長者即日籌今起下調至60歲　首日共派發逾3500個

社會 22:22 2021/08/11

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(聶德權Facebook圖片)

60歲或以上人士，今日(11日)起可以在24間社區疫苗接種中心，取「即日籌」注射新冠疫苗。

公務員事務局局長聶德權於社交網站上表示，今日全日共派發逾3500張「即日籌」。有社區疫苗接種中心未開門已有長者排隊；一些中心為免長者在炎熱天氣下輪候，略為提早派籌；有接種中心早上已用盡全日200張名額；有好幾個中心半日已派逾過百籌，有的下午時段甚至要求加碼。

政府表示，即日籌每日上午7時45分開始派發，24間接種中心本月每日會合共派發4,600個即日籌。其中東涌社區會堂和國際機場的接種中心，每日分別派發100個籌，其餘接種中心每日各派發200個籌。伊利沙伯體育館、鴨脷洲體育館和國際機場接種中心，派發即日籌僅至本月31日。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：洪芷晴

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