【JUPAS放榜】聯招今放榜　取錄率38.1%創新高　逾2,000達標考生落空

▲ 今年38.1%聯招申請人獲派8間資助大學或公開大學學士，比率創歷屆文憑試新高。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（11日）放榜，隨着今年聯招申請人數創新低，15,492人獲派8間資助大學或公開大學學士，取錄比率38.1%，再創歷屆文憑試（DSE）新高。

大學聯招正式遴選結果在今晨9時透過網上公布。大學聯招處公布收生結果，今年有40,658人申請大學聯招，按年減少1,006人，跌幅為2.4%。其中15,492人獲8間資助大學或公開大學的學士學位課程取錄，佔總申請人38.1%，比去年微升0.56個百分點，創2012年首屆文憑試以來最高；其中9成透過Band A（即首三志願）取錄。

據考評局早前公布，應屆17,733名考生達「33222」（即4個核心科加1個選修科）入讀大學門檻，意味約2,241名符合資格考生，未能透過聯招獲派資助學士學位。連同4,543經聯招獲派副學位，整體有20,035人獲正式遴選取錄資格，佔49.28%；另有3,491人透過指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）獲派學士學位。

至於今年7名文憑試狀元，中大醫學院囊括4人；港大則取錄3人，包括將入讀港大計量金融的超級狀元屯門保良局董玉娣中學趙爾納。詳情即看：【下一頁】

此外，奧運熱潮下多間大學取錄運動員人數增，另有115名港大新生獲盼新推出的「Top 1%獎學金」。詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅