【選委會選舉】今接獲81份提名　李澤楷、恒地李家誠均報名出選

▲ 恒地主席兼董事總經理李家誠，亦已在今日報名參選地產及建造界。（經濟日報資料圖片）

選舉委員會界別分組選舉，提名期踏入倒數第二日，今日再收到81份提名，累計接獲993份候選人表格，及39份指定團體提名表格。工業界（第一）今日接獲17份提名，包括長和系李嘉誠外甥、工總主席查毅超，以及「玩具大王」第三代話事人丁煒章。

地產及建造界今日亦接獲8份提名，累計收到15份提名。除了今日親身到政府總府交表的新鴻基執行董事郭基煇、新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛，以及鷹君集團主席及董事總經理羅嘉瑞外，恒地主席兼董事總經理李家誠亦已在今日報名。

此外，李嘉誠次子、電訊盈科主席李澤楷報名參選香港僱主聯合會界別分組。而商界（第一）今日則接獲10份提名，包括會德豐主席吳宗權、長和公司秘書施熙德、霍英東集團副總裁霍啟山、港鐵行政總裁金澤培，以及中華電力副主席阮蘇少湄等。

另外，今日亦接獲一份指定團體提名表格，粵港澳大灣區院士聯盟今提名16人，出任科技創新界選委，包括香港科學院創院院長徐立之、香港大學生物學系講座教授袁國勇、香港首位中國工程院院士陳清泉等人。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：胡偉明