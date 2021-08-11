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【醫療事故】66歲男接種復必泰疫苗時被連打兩針　衞生署要求盈健醫療提交報告

社會 22:53 2021/08/11

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屯門友愛體育館社區疫苗接種中心由盈健醫療營運。（盈健醫療網站）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（11日）已是第167日，惟今日（11日）卻發生罕見嚴重事故。今日約下午5時多，一名66歲男子在屯門友愛體育館接種復必泰（BioNTech）疫苗，為他接種疫苗的護士誤為他接種兩劑疫苗。衞生署表示，現正了解事件，並已按既定程序調查。

【疫苗接種】今再多6.5萬人打針 累計360萬人已接種首劑疫苗。詳情即看：【下一頁】

【疫苗接種】長者即日籌今起下調至60歲　首日共派發逾3500個。詳情即看：【下一頁】

據了解，該名男子今日屯門友愛體育館接種復必泰疫苗，接種過程時護士為他接種後，並即時以棉花按壓針口，惟對方卻再為他接種多一次，更問及該名男子是否為他接種兩針，亦面露驚恐。該名男子事後亦因血壓高等情況下，被送到屯門醫院急症室檢查。

衞生署回覆查詢時表示，今下午接獲通報，一名66歲男子於友愛體育館被注射兩劑復必泰疫苗，該名男子已被送往醫院治理。署方正了解事件及按既定程序作出調查，並會要求負責營運該接種中心的醫療機構提交報告。 

屯門友愛體育館社區疫苗接種中心自今年3月6日起開始運作，為其中一間全港最大的社區疫苗接種中心之一，現時由盈健醫療營運。

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記者：曾卓鋒

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