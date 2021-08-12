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【5000元消費券】黃德斌延續《大叔》KK少女心代言Philips家電　電器大特價最高減$700兼送LC贈品

休閒消費 13:16 2021/08/12

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

黃德斌為Philips家電任「大叔」代言，All-in-One 智能萬用鍋$1,598（原價$1,898）。（相片由Philips提供）

黃德斌在電視劇《大叔的愛》中飾演擁有少女心的大叔KK爆紅，最近以深入民心的形象為Philips家電代言。Philips 這次一口氣推出多項精選優惠，減價以外更送實用贈品，優惠涵蓋煮食、吸塵、拖地、燙熨及空氣淨化等家電產品；配合$5,000消費券，是入手的最佳時機。

以下是「大叔」的誠意推介：

Airfryer Premium健康空氣炸鍋  $1,298 （原價$1,698）

Airfryer Premium健康空氣炸鍋 $1,298（原價$1,698）。（相片由Philips提供）

現購買此健康空氣炸鍋，並獲贈食譜乙本、Airfryer健康空氣炸鍋烘焗套裝（價值$248）乙份及 Le Creuset 20厘米陶瓷花形盤（價值$328）一隻。

All-in-One 智能萬用鍋  $1,598（原價$1,898）

買此鍋可獲贈食譜乙本、不銹鋼專用內鍋（價值$200）一個及 Le Creuset 陶瓷花形盤（20 厘米，價值$328）一隻。

慢磨榨汁雪葩機  $2,098 （原價$2,698）

慢磨榨汁雪葩機$2,098（原價$2,698）。（相片由Philips提供）

購買慢磨榨汁雪葩機，可獲贈LC陶瓷甜品杯連小匙（價值$388）一份。

SpeedPro Max Aqua 無線拖地吸塵機  $3,988（原價$4,688）

SpeedPro Max Aqua 無線拖地吸塵機$3,988 （原價$4,688）。（相片由Philips提供）

購買此吸塵機會獲贈直立式吸塵機清潔配件套裝（價值$498）一套及Philips吸塵機收納架一個。

三合一風扇暖風空氣清新機 $2,888 （原價$3,388

三合一風扇暖風空氣清新機$2,888（原價$3,388）。（相片由Philips提供）

購買此空氣清新機可獲贈全效活性碳HEPA濾網（價值$498）一個。

零售點：各大百貨公司及電器店有售，查詢：Philips 客戶服務中心 2619 9663

記者：周美好

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