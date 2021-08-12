【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案無本地源頭不明　下午無疫情記者會

新冠肺炎疫情稍緩，本港今日（12日）錄得5宗輸入個案，無新增本地源頭不明個案，持續8日本地零感染。衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。至今本港個案累計12,026宗（包括12,025宗確診個案和一宗疑似個案），今日錄少於5宗初步確診。

個案12022，患者男性43歲，無病徵，8月10日坐航班EK 384由泰國抵港，於機場抽取樣本時證實確診，職員是船員，仍在調查有否帶變種病毒。

個案12023，患者男性38歲，職員是船員，7月12日發病，8月8日坐貨船M/V ASIA ENERGY由南韓抵港，帶L452R變種病毒。該貨船7月曾有船員確診，一度於南韓接受檢疫14天。

個案12024，患者女性55歲，無病徵，8月8日坐航班LX138由瑞士抵港，跟個案12025是家人關係，帶L452R變種病毒。來港後入住尖沙咀喜來登酒店檢疫。

個案12025，患者男性14歲，無病徵，8月8日坐航班LX138由瑞士抵港，跟個案12025是家人關係，帶L452R變種病毒。來港後入住尖沙咀喜來登酒店檢疫。

個案12026，患者男性35歲，仍在追查發病日期及病徵，8月11日坐貨船M/V BEDFORD CASTLE由新加坡抵港，帶L452R變種病毒。

本港昨日（11日）新增一宗輸入確診個案，27歲女子由孟加拉抵港，是一名外傭，在8月9日抵港，乘搭BG078。至於患者有沒有感染變種病毒，中心指有關檢測仍在進行中。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙