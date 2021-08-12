【MIRROR成員】網民發現教主+AK曾齊為陳慧琳MV伴舞　Anson Lo激罕All back髮型

▲ 有網民在陳慧琳《打字機》MV內，發現MIRROR「雙Anson」——Anson Lo及「老闆」Anson Kong（江熚生）。

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）因《大叔的愛》而人氣急升，「教主」旋風直捲全港，近月多本雜誌以「教主」封面作招徠，神徒熱烈追捧搶購，更掀起抄風，側聞有人放售雜誌叫價最高千元一本，認真厲害。而「教主」IG粉絲追蹤人數亦大幅上揚，至今已累積48.8萬，直衝50萬大關。

▲ 教主Anson Lo罕有露額，網民大讚吉相。（圖片：HK mirror fans）

教主AK現身陳慧琳MV

擅長跳舞的Anson Lo在組成MIRROR前，曾任舞蹈員及教跳舞，並捱過低潮期成為「教主」，繼早前有網民發掘了Anson Lo 3年前（2018年）為郭富城伴舞的片段，對其舞藝大為讚賞。

日前，又有網民「考古」，在陳慧琳同為2018年推出的首支國語歌《打字機》的MV中，發現MIRROR「雙Anson」——Anson Lo及「老闆」Anson Kong（江熚生）的身影，而Anson Lo更以All back全撥起髮型亮相，是「教主」在MIRROR出道以來，激罕的造型。

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教主髮型成焦點

大家應該仍然記憶猶新，在《調教你MIRROR》中，其中有個「放大你缺點」的環節，邀請星級化妝師Julie，同鏡仔上「心理化妝課」，要把眾人臉上的缺點通過化妝技巧放大呈現，藉此令他們接受自己的不足。

節目當中Anson Lo表現最爆笑，只要瀏海髮型一被觸碰，整個人即時彈起身，表情靦腆，好驚自己的額頭被公開；最後隊友起哄要AL轉髮型，而他亦豁出去將瀏海向後撥，滿足大家的要求。

網民睇完「教主」All back全撥起髮型後，一致好評，更表示：「其實教主個額頭無咩事吖，佢唔駛咁介意喎……」亦有神徒相士上身：「直頭係吉相，額又闊又平又無印無損。」更有網民指：「Anson Lo好似 Harry Potter個馬份。」看來，教主也可以考慮一下以All back創造未來的新形象。

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教主曾任郭富城伴舞

網民重溫MIRROR成員AL及AK未出首時，為陳慧琳《打字機》伴舞的MV，紛紛表示：「證明香港不能沒有dancer！！而呢件事亦都好勵志。」

確實，Anson Lo在入行之前，亦為追夢捱過一段低潮期，更為了夢想放棄大學學業，轉當舞蹈員及教跳舞，初時一個月的收入只有$1400，但Anson Lo並沒有因此放棄，更在半年時間逐步提升收入至過萬元。

後來，他曾任郭富城演唱會的伴舞，並啟發他想成為舞台的主角。現在，終於成為炙手可熱的男團MIRROR一員，廣告不絕，顛倒萬千神徒。

▲ 網民考古：老闆Anson Kong在2018年為陳慧琳首支國語歌《打字機》伴舞，網民讚AK一直都咁靚仔。（圖片：HK mirror fans）（圖片：HK mirror fans）

▲ 網民考古：老闆Anson Kong在2018年為陳慧琳首支國語歌《打字機》伴舞，網民讚AK一直都咁靚仔。（圖片：HK mirror fans）（圖片：HK mirror fans）（圖片：HK mirror fans）

AK曾參加《快樂男聲》

至於Anson Kong亦為舞蹈員出身，在參與《全民造星》時，以一句「Dancer唱歌，注定坎坷」，令人印象難忘，也感到AK內心的糾結。

AK早年因參加《快樂男聲》而獲選送到韓國成為練習生，唯半年後有關公司終止了其出道計劃，在回港後不久也與該公司結束合約，隨即入行成為舞蹈員，長期為不同藝人伴舞，惟AK志不止此，參與《全民造星》決心不再只是站在藝人背後伴舞，希望有朝一日也可成為一個出色的明星。

過往總是站在藝人背後伴舞的AK，今日終於站在觀眾面前唱屬於自己的歌，更得到「生粉」大力支持和愛護。而網民亦指AK「一直都咁靚仔」。

同場加映：Jer專訪