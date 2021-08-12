【疏忽照顧】大頭蝦家長忘記鎖門熟睡懵然不知　3歲童只穿尿片清晨馬路上遊蕩

▲ 大頭蝦家長忘記鎖門，3歲童只穿尿片推開大門，清晨在馬路上遊蕩。

小朋友年幼，家長應時刻打醒十二分精神，看管好孩子。台灣新竹市一名3歲男童日前清晨四時醒來，獨自推開家中沒有上鎖的大門，只穿著尿布走到馬路上遊蕩。有市民發現男童後，立刻報案求助，警方到場發現男童無法清楚表達住家的位置，警方便帶著他每家每戶尋找。最終，警方透過社交媒體發帖尋找家長，朋友看見後立刻通知家長，才趕到警局接回男童。

綜合台灣媒體報道，台灣新竹縣竹北警分局在日前清晨4時接獲民眾報案，指發現一名年約3歲男童只穿尿片在大馬路上遊蕩，熱心的市民還陪同男童尋找住所，惟男童未能清楚指明住所位置。警方到場後，帶著男童在附近圍繞進半個小時，挨家挨戶尋找打開的大門，但並沒有發現有住宅大門敞開。在無奈之下，警方只好帶同男童到警局。

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社交媒體尋家長

警方隨後在社交媒體上發帖，希望透過網民的力量幫忙尋找男童的父母。在2個小時後，一名家長衝到警局認領男童，詢問之下，才得悉兒子當時只穿著尿片獨自在街上行走約1公里路程。最後，男童被睡魔擊敗，在家長抵達前已昏睡。

大頭蝦家長無鎖好大門

家長表示，朋友在社交媒體看見帖文後，立刻通知他們兒子被帶回警局，「可能因為沒有鎖上家門，家人剛好在熟睡中，沒有發現孩子穿著尿片就跑出門。」警方建議家長們，家中如有幼童，不只單單將門窗鎖好，更要教導孩子認識住所附近的環境，記住自己的姓名及家人的聯絡資訊等等，並教導他不慎走失時應向路人求助，或留在原地不要亂跑。

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責任編輯：王明芳