【TOPick診症室】骨科醫生拆解運動創傷謬誤　 介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」

▲ 中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒介紹3個良方急救扭傷及「篤魚蛋」。

運動時意外導致手指「篤魚蛋」，如果不處理可能會影響手指活動能力。中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒表示，「篤魚蛋」或會傷及手指的骨、韌帶、肌腱，嚴重者可導致關節脫位，建議傷口出現紅腫或變形時，除了冰敷以外，亦要馬上求醫，切勿自行復位。

容樹恒接受TOPick訪問時提到，「篤魚蛋」是很常見的手指意外，或會導致手指關節的骨、韌帶、肌腱等受傷，嚴重或致關節脫位。當受傷地方只有輕微紅腫，可以選擇以冰敷紓緩痛症，如發現手指輕輕下垂，可以利用紗布、繃帶、膠布等，將受傷手指與另一正常的手指包紥在一起作支撐；如手指已經變形，亦應利用紗布、繃帶、膠布或雪條棒承托著，然後馬上求醫。

他又提到，傷口是否嚴重可參與「紅腫熱痛失功能」的炎症指標，如出現紅腫即已代表「有事」，除了冰敷後亦要求醫，又提醒市民不要自行復位，因有機會傷及其他部位。

那麼受傷後應要熱敷還是冰敷呢？他說，當出現急性創傷後的48小時可以進行冰敷，但當傷口不再紅腫，出現肌肉繃緊的時候，或需要利用熱敷作放鬆肌肉及肌腱，以及尋求醫護人員提供意見。至於包紥傷口的注意事項、進行冰敷又有何禁忌？密切留意8月16日晚上10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》。

同場加映，年過30歲肌肉流失易受傷，中大骨科教授教兩招鍛鍊肌力：

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記者：郭詩詩