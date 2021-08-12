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【警隊高層】袁旭健獲委任為警務處副處長　接替處長蕭澤頤前職位

社會 10:32 2021/08/12

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警務處高級助理處長袁旭健獲委任為警務處副處長。（政府新聞網圖片）

國務院6月23日決定任命李家超為政務司司長，鄧炳強為保安局局長，警務處副處長（行動）蕭澤頤任警務處處長，同時免去張建宗的政務司司長職務（詳情即看：【下一頁】）。警務處高級助理處長袁旭健今日（12日）獲委任為警務處副處長，接替原為警務處副處長（行動）並於今年6月25日獲任命為警務處處長的蕭澤頤。

袁旭健現年55歲，於1986年加入香港警務處，任職督察。他服務警隊期間主要駐守刑事部門，在刑偵工作方面經驗豐富，曾擔任有關刑事情報、嚴重罪案和三合會調查，商業罪案調查及制定政策的各種不同刑事職務。

袁旭健先後於2010年晉升為高級警司，2016年晉升為總警司，2019年晉升為警務處助理處長（刑事），並於2020年晉升為警務處高級助理處長，擔任刑事及保安處處長。

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責任編輯：郭詩詩

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