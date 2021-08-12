【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后　Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅

▲ 李佳芯被指進駐千呎豪宅。

女神李佳芯（Ali）擔正演出的無綫劇集《智能愛人》羸盡口碑及收視，收視最高達19點之外，扮演機械女僕的Ali被讚相當好戲，將「阿寶」演繹得好可愛，網民更看好Ali有機會再爭視后。

事業有起色之際，Ali於感情上亦有著落，去年尾有指回復單身的Ali獲富豪力追，不過她後來澄清對方只是生意拍檔。

到今日（8月12日）有媒體指Ali搬入市值3千萬的千呎豪宅，似乎與前度陳炳銓結束7年情後，正式展開新生活。

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▲ 李佳芯擔正的《智能愛人》獲好評。

李佳芯陳炳銓分手

現年38歲李佳芯與ViuTV主持陳炳銓拍拖7年，可是今年傳出二人分手的消息，之後Ali搬離二人同居的西貢村屋，獨自搬往紅磡服務式住宅居住，及至3月份Ali出席活動時就以「朋友」來形容陳炳銓，更聲稱自己是單身。

回復單身的Ali，感情上不愁寂寞，傳聞一名40多歲的城中富豪，近半年對李佳芯展開瘋狂追求，有指該富豪於去年聖誕節在豪宅舉行派對，李佳芯也是座上客之一，而為討女神歡心，富豪特地購入人造雪機,於家中花園草地泡製浪漫雪景，仿如置身日本雪地。

Ali事後表示對方只是生意拍檔，雪車只是用作示範效果，並強調自己沒有參加任何派對，不過她承認自己有追求者，對感情抱隨緣態度。

▲ 傳聞李佳芯獲富豪追求。 （取自instagram）

Ali搬屋展新生活

今日有報道指Ali搬入位處大角咀的一號銀海，市值3000萬的千呎豪宅，據資料顯示同類單位月租約為5萬元，似乎愈住愈豪。

報道更稱Ali早前於電視城收工後，即駕著紅色座駕返新居，Ali更被指喜歡宅在家，甚少外出。

▲ 近日Ali分享在家裡種植的盆栽。 （取自instagram）

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Ali應實力打出生天

2019年Ali疑因於網上發表敏感言論被無綫雪藏，有傳因此原本她有份參演的劇集一律被DQ，包括《踩過界II》、《寶寶大過天》及《白色強人II》。

Ali停工近大半年，不過沒有浪費時間，寫書做才女。

事隔1年後，Ali獲TVB「解凍」，相繼播出她有份演出的劇集《殺手》和《愛美麗狂想曲》，全部有口碑及收視理想，而Ali近日憑演出劇集《智能愛人》更成功助TVB收視翻身，挽救低迷的收視，她飾演機械人阿寶，演技獲讚超班，有望再成視后。

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