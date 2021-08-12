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【披荊斬棘的哥哥】陳小春領林曉峰謝天華吸金　夥張智霖組男團撼MIRROR

娛樂 10:57 2021/08/12

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33位中港台男星組成哥哥男團。

內地芒果TV去年製作《乘風破浪的姐姐》邀來容祖兒張栢芝那英等坐鎮，成功製造話題。今年再接再勵炮製男版「浪姐」的《披荊斬棘的哥哥》，更重金邀到中港台知名男神演出，當中包括不少港星，如張智霖、陳小春、林曉峰、謝天華、梁漢文等。

集結33位三地男藝人的《披荊斬棘的哥哥》，早前一口氣推出33位「哥哥」的宣傳海報，陣容惹來話題。

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中港台「哥哥」齊拍MV

早前曾傳出90年代經典港片《古惑仔》班底會為節目重組，名單公布後果然有陳小春、謝天華、林曉峰等元祖級演員，不過「浩南哥」鄭伊健和錢嘉樂最終沒有參予。

另外，香港代表還有張智霖、梁漢文、 MC Jin歐陽靖以及Beoyond的黃貫中。台灣方面就有F4言承旭、MC Hotdog、「優客李林」林志炫以及前棒棒堂成員敖犬。

星二代︱陳小春細仔樣貌較似媽媽應采兒　全家總動員拜年：步步高陞

另外，動作界的張晉和趙文卓，以及古典音樂家李雲迪都在名單中，雖然各人擅長不同，但集結一齊就頗有噱頭。

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日前《披荊斬棘的哥哥》的官方MV《Call Me By Fire》推出，33位「哥哥」組成男團合作演出，當中內地綜藝騷常客陳小春和張智霖仿如男團一哥，在歌曲開場已帶頭演唱。

之後到謝天華、林曉峰、梁漢文逐一出場，顆拍其他中台男神合唱，鋼琴王子李雲迪在中段演奏，然後就由黃貫中等以rock回應，各式紛陣，星光熠熠，但網民反應卻不一，有指元素太豐富，也有網民指鄭伊健未能參予感可惜。

同場加映：Jer訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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