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【智能愛人劇透】第9集劇情預告　多姐對家廉漸有好感

娛樂 10:44 2021/08/12

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第8集講到田浩與阿寶見面後，對她大表欣賞，更為了要跟阿寶獨處而刻意支開家儀，家儀及後大受傷害。

第9集（13/8）

家儀不忿家人和田浩均需要阿寶，怒罵她只是毫無感情的機械人。

家儀再帶阿寶同行幫田浩寫書，卻屢受冷落甚感痛苦。

多姐出差，因家廉盡心照顧其寵物占占而對他添好感。

占占及後死去，多姐傷心欲絕，家廉安慰。

阿寶不讓家儀看到田浩另有女伴，家儀知悉後，欲對田浩死心。

《智能愛人》第8集劇情 上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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