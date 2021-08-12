【智能愛人劇透】第9集劇情預告 多姐對家廉漸有好感 娛樂 10:44 2021/08/12 分享： 熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第8集講到田浩與阿寶見面後，對她大表欣賞，更為了要跟阿寶獨處而刻意支開家儀，家儀及後大受傷害。 第9集（13/8） 家儀不忿家人和田浩均需要阿寶，怒罵她只是毫無感情的機械人。 家儀再帶阿寶同行幫田浩寫書，卻屢受冷落甚感痛苦。 多姐出差，因家廉盡心照顧其寵物占占而對他添好感。 占占及後死去，多姐傷心欲絕，家廉安慰。 阿寶不讓家儀看到田浩另有女伴，家儀知悉後，欲對田浩死心。 《智能愛人》第8集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 13:18 2021/08/06 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV 《智能愛人》口碑佳或有後勁 19:25 2021/08/09 【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV 《智能愛人》口碑佳或有後勁 你可能感興趣 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 13:18 2021/08/06 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV 《智能愛人》口碑佳或有後勁 19:25 2021/08/09 【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV 《智能愛人》口碑佳或有後勁 智能愛人 電視劇 TVB