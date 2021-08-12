【男性頭號殺手】中醫常做運動飯後猝死揭患冠心病　醫生：飲食無節制屬高危人士【附徵兆】

▲ 一名常做運動的中醫師飯後昏迷猝死，被揭患冠心病。

常做運動也不代表沒有患心血管疾病的風險。新加坡一名65歲、經常做運動的中醫師近日吃飯突然昏迷倒地不治，揭發是死於冠心病。家屬感到震驚，表示醫師從沒說不適。本港有心臟科專科醫生表示，冠心病近年年輕化，曾遇過一名14歲、幾乎每餐吃即食麵的男生需要接受「通波仔」手術。

據《聯合早報》報道，該名65歲註冊中醫師劉耀萬身兼參茸藥行的老闆，平時與妻子打理店務，並在店內診症。他行醫40多年，為方便病人，24小時長開手機候命，回覆訊息，平時也容許病人賒賬。劉醫師的女兒表示，父親常做運動，從沒表示不適，身體健康。惟事發當晚，他吃完飯後突然倒地，送院搶救不治，證實死於冠心病，令家人感到震驚。

患者最年輕僅14歲 常吃即食麵

年輕人也有機會患冠心病，本港患者更有年輕化趨勢。有心臟科專科醫生指出，曾有年僅14歲、經常吃即食麵的胖男孩要接受通波仔手術，亦不乏20多歲的年輕人發病。心臟科專科醫生黃品立指出，曾有一名14歲、身形肥胖、幾乎每餐吃即食麵的男童，需要接受通波仔手術。他在打籃球期間因胸口痛、暈倒送院，因而被揭發心臟病發。

另外，心臟科專科醫生梁達智曾受訪表示，遇過一名35歲、從事金融業的男患者，因工作壓力大，加上飲食不節制，經常進食即食麵等含大量反式脂肪的食品，導致高血壓、高膽固醇問題出現。他常在工作期間感到胸口不適，起初以為胃痛，後來因痛楚加劇而求醫，需做「通波仔」手術。心臟科專科醫生周榮興則表示：「肥胖、糖尿病、吸煙、飲食無節制都屬高危人士，如果出現心口痛、無故昏厥、睡覺易氣喘，就要立即檢查心臟！」

冠心病徵兆

據本港衞生署的資料，心臟病是香港男士的頭號殺手之一。冠狀動脈心臟病，又簡稱冠心病，是心臟病的一種。梁達智醫生指，冠心病是死亡率最高的心臟疾病，要檢查自己是否有冠心病，進行「電腦掃描冠狀血管造影」可直接看到冠狀動脈有沒有阻塞。另外，亦可留意以下幾個徵兆：

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冠心病成因

衞生署指，冠心病由個別或多種因素綜合所致，包括：

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責任編輯：羅嘉欣