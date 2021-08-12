【愛心爆棚】宣萱獲5000元捐助流浪動物作生日賀禮　感染身邊人行善：有意義的禮物！

▲ 宣萱收到一份別具意義的生日禮物。

宣萱向來甚有愛心，先後領養過逾十隻毛孩的她救助過不少動物，且成功感染身邊人。即將迎接51歲生日的宣萱，獲好友送贈一份別具意義的禮物生賀壽。

她上載一張照片，相中為一張5000元的支票，這筆錢不是給宣萱，而是捐贈予保護動物機構。

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宣萱感謝有心人

宣萱於社交平台分享收到的生日禮物，並說：

Thank you for such a meaningful present, Frances! 🙏😊

And a big thank you from SAA and all the dogs 🐕 , 🐱 and furry friends! God bless. 😘💝

（多謝Frances送贈這份有意義的禮物！還要代SAA、所有狗狗及毛孩大大力感謝你！願主保佑。）

宣萱多年來都是圈中有名的「愛狗之人」，除為各個愛護動物機構任宣傳大使和義工外，她過去曾領養過超過10隻狗狗，高峰期更同時飼養6隻狗狗，當中不乏中老年的唐狗。

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▲ （IG圖片）

宣萱照顧遺棄動物

雖然曾經歷多次愛犬的離開，但愛心爆棚的她仍堅持繼續領養狗狗，將愛帶給更多遺棄的寵物，讓牠們安享晚年。

她在2018年曾於保護遺棄動物協會（SSA）領養了一隻貓貓名為Ding Ding，去年宣萱曾發放與愛貓的合照，指Ding Ding已8歲大。

有別大部份的領養人士，宣萱選擇已年屆中年的貓貓領養，希望在牠們年紀漸長之時得到適當的照顧和愛護，非常值得大家學習。

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