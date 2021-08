【愛心爆棚】宣萱獲5000元支票捐助流浪動作生日賀禮　感染身邊人行善：有意義的禮物！

宣萱向來甚有愛心,先後領養過逾十隻毛孩的她救助過不少動物,且成功感染身邊人。即將迎接51歲生日的宣萱,獲好友送贈一份別具意義的禮物生賀壽。

她上載一張照片,相中為一張5000元的支票,這筆錢不是給宣萱,而是捐贈予保護動物機構。

宣萱感謝有心人

宣萱於社交平台分享收到的生日禮物,並說:

Thank you for such a meaningful present, Frances! 🙏😊

And a big thank you from SAA and all the dogs 🐕 , 🐱 and furry friends! God bless. 😘💝

(多謝Frances送贈這份有意義的禮物!還要代SAA、所有狗狗及毛孩大大力感謝你!願主保佑。)