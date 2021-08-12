【支援學童】「賽馬會喜伴同行計劃」支援主流學校自閉症學童　計劃本學年起將常規化

▲ 「賽馬會喜伴同行計劃」今日於大館舉行成果分享會暨慶祝儀式。（賽馬會提供圖片）

自閉症譜系障礙（簡稱自閉特色）是一種與生俱來的發展障礙，近年有不少自閉症的學生會入讀主流中小學。香港賽馬會慈善信託基金自2015年起主導策劃及捐助「賽馬會喜伴同行計劃」，協助他們融入校園生活，至今已支援510間中小學。教育局將於2021/22學年起，常規化其計劃的校本支援模式。

香港賽馬會慈善信託基金自2015年起先後撥款超過4.1億港元，主導策劃及捐助「賽馬會喜伴同行計劃」。計劃推行6年已支援510間約全港一半的中小學，為超過6成就讀主流學校的自閉特色和有不同學習需要的學生提供協助。教育局更將於2021/22學年起，常規化該計劃的校本支援模式，以協助更多自閉特色學童。

該計劃昨天（11日）於大館舉行成果分享會暨慶祝儀式，教育局局長楊潤雄指計劃取得豐盛的成果，並展示了跨界別協作的力量，為教育服務注入新動力，並且為支援自閉症學生的發展工作奠定了良好的基石。

香港賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮表示，教育局將於2021/22新學年在全港公營普通小學及中學銜接及推行計劃的校本訓練服務模式，讓更多自閉症學童持續受惠，令他很振奮。

「賽馬會喜伴同行計劃」結合跨界別力量，透過家、社、校三方協作的創新服務模式，強化相關服務的質素。在2015/16至2020/21 6個學年期間，計劃以「學校和非政府機構協作」的模式運作，善用非政府機構對自閉症訓練的專長，協助學校為有自閉特色的學生在課後安排校本訓練，加強學童的社交認知、溝通、情緒管理和學習等技巧，讓他們能夠融入學校生活。計劃同時為教師及相關服務人員提供培訓，奠定可持續發展的基礎。

新學年，教育局會銜接和常規化計劃的校本支援模式，納入為其「三層支援自閉症」模式下的第二層支援，即額外社會適應技巧小組訓練，加強照顧自閉特色的學生；另透過18間地區中心提供一站式家庭支援服務，並舉辦公眾教育活動，令市民大眾進一步認識及理解自閉特色人士。

隨著教育局銜接和常規化計劃的校本支援模式，該計劃在未來2年將繼續推行家庭支援服務，為家長提供有系統的培訓課程，以及早協助有需要的家庭；另會建立網上學習平台和自閉症專業人士的網絡，以維繫及支持業界的服務發展。

▲ 大館舉行專題展覽及安排三部「閃閃電車」行駛。（賽馬會提供圖片）

此外，該計劃與知名兒童讀物繪本《奇先生妙小姐》(Mr. Men Little Miss)合作，設計了大使「閃閃」(Bling Bling)，並自7月起推出一連串公眾推廣活動，包括安排三部「閃閃電車」行駛，乘客透過掃瞄車廂內的二維碼參與小遊戲，了解更多自閉症學童的內心世界；由今日起一連6日（8月12至17日）於大館F倉展室舉辦「閃閃的日常 — 不一樣都一樣」展覽，展出自閉特色人士的畫作。

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責任編輯：郭詩詩