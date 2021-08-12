【防不勝防】與確診者無接觸無共處無除口罩飲食　南韓2學生疑因坐同一座位感染Delta變種病毒

▲ 南韓2學生疑坐過患者同一座位感染Delta變種病毒。

Delta變種病毒傳染力驚人！南韓發現日前有2名確診大學生明明沒有與確診者接觸、一直戴好口罩，但仍確診。最後發現，原來2人曾經在不同時間，坐過確診者坐過的座位，懷疑因而染疫。

綜合南韓媒體報道，本月3日木浦有2名大學生出現咳嗽、肌肉痠痛等症狀，前往醫院檢查後確診。調查發現，2人未有接觸確診者，只是他們去的咖啡店曾有確診者到訪。不過2人與確診者停留在咖啡店的時間不同，即沒有共處，所以一度未找到染疫源頭。

後來發現，確診者來咖啡店、喝完飲料到離開的時間為17時6分。4分鐘後2名大學生進入該咖啡店，並坐在確診者曾用過的桌椅，等待打工的朋友下班，停留時間約20分鐘。期間，2人全程戴口罩，沒有飲食。

對此，全羅南道保健福祉局局長姜英久推測，2人有機會因坐在確診者曾坐過的位置而感染。

大多染疫個案是與確診者在同一空間，如沒有與確診者共處一室，仍可能透過環境或其他接觸而感染。

當局目前已利用殘留在桌上的病毒和分析閉路電視畫面，確認感染的可能性，正進行詳細的流行病學調查。

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責任編輯：羅嘉欣