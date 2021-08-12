【MIRROR成員】陳卓賢+盧瀚霆+江熚生代言LV秋冬系列　粉絲讚MIRROR三子媲美專業男模【多圖】

▲ Mirror 3子穿上LV秋冬新裝。（圖片由品牌提供）

Mirror人氣氣勢如虹，據報道指出，由今年1月至8月為止，他們已經拍了多達70多個廣告，佔市場7成﹗部分成員更相繼成為高級時裝品牌的目標，今回就連超級品牌Louis Vuitton更直指Ian Chan、Anson Lo和Anson Kong3人，齊齊穿上秋冬新裝示人，網民表示3人「po屎」拍得住不少專業男模呢﹗

▲ Varsity jacket$50,500、袋售價未定。（圖片由品牌提供）

▲ 恤衫$8,850。（圖片由品牌提供）

▲ 外套$30,500、褲$19,100、鞋$10,000。（圖片由品牌提供）

Mirror成員當上時裝品牌男模代言人一職，當然並不是首次，早前Edan和Anson Lo出席於尖沙咀Gucci店舖的活動，出現人山人海的情況，大家就算沒到現場親身看到，早已在各大媒體中爭先報道。

一直以來，熟悉時裝的人都會懂得，高級時裝品牌若要找歌手或影星當上代言宣傳，都非要得到巴黎或米蘭總部的宣傳大員或設計師的首肯，例如他們的形象是否健康、甚至身高、體重和樣貌等是否和品牌服裝形象匹配，過程可說是必須要過五關斬六將，而得到超級品牌LV的邀請，自然又難上加難。

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繼Error的193可以穿LV的服裝出席c allstar的演唱會後，今次Mirror的3子為品牌拍下宣傳照，一下子就得到網民瘋傳和讚賞：

Flintstone Soo：模特賢完全駕馭到，型。

Natalie Leung：教主咩style都carry到。

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不過，筆者認為宣傳照事小，能夠真正成為品牌國際廣告代言人才是事大，皆因過往亞太區影星能夠真正成為LV廣告代言人的，可以在外國時裝雜誌裏看到的，就只有來自台灣已故的高以翔，在此希望Mirror中的成員能夠有衝出香港的一天。

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話時話，國際高級時裝品牌中，還只有Dior Men和Prada未有找過Mirror拍照，Mirror何時會「征服」這兩個品牌會？大家不妨拭目以待。

記者：何偉雄