【香港小姐x亞洲小姐】薛影儀自覺爆紅提擇偶條件　連環攻擊「東涌羅浩楷」利愛安

▲ 爆紅薛影儀自信爆棚講擇偶條件，連環攻擊「東涌羅浩楷」利愛安。

今年的香港小姐競選與亞洲小姐競選，決賽還未正式開始卻反而已捧紅兩位落選佳麗。分別是代表TVB香港小姐的「東涌羅浩楷」利愛安（Kristen），以及代表亞視亞洲小姐的薛影儀（阿儀）。

熱愛抽水的林作曾出文表示想邀請兩位女士上擂台對打，日前他與阿儀接受傳媒訪問，提及到「對手」利愛安時，阿儀表現不屑，力數對方不足，無戀愛經驗的她還分享擇偶條件。

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▲ 有品牌向阿儀送上產品。（IG截圖）

阿儀獲亞視力捧

阿儀在首次亞姐面試露面後，即已成為網民熱烈討論的話題，亞視亦把握機會將她收歸旗下，以每月四位數字的底薪跟她簽約兩年。

亞視更不斷為阿儀安排工作，亦有品牌欣賞阿儀，向她送上產品作為禮物。不過就著阿儀爆紅一事，網絡上已經開始分成支持及反對兩派。

另一方面，喜歡向熱門話題人物抽水的林作，早前已經把與阿儀遭遇相近、參加港姐落選但獲簽約成為藝人的「東涌羅浩楷」利愛安相提並論，希望為二人舉行拳賽對打，又自認為阿儀開設專頁「我老公娶咗薛影儀導致婚破裂關注組」，孰真孰假無人知曉。

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▲ 阿儀化妝後的模樣。（instagram圖片）

阿儀扮沒留意利愛安

但日前林作與阿儀就一同接受傳媒訪問，期間記者問到她對利愛安的看法，阿儀起初表現不屑。

她指自己未有留意對方，林作代為介紹後，發現阿儀其實早已知曉對方身份，並稱利愛安為「東涌個女人」。

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▲ 利愛安改造前後對照圖。（節目截圖）

然後阿儀「力數」利愛安，指對方比她更肥、不好看、比她少網民支持，又反問記者利愛安有無大學學歷。

林作見狀向阿儀提出與利愛安辦拳賽對打的想法，阿儀馬上答應並信心滿滿地謂：「我會贏。」

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▲ 阿儀首次以泳裝公開示人，一鳴驚人。（ATV圖片）

阿儀提擇偶條件

曾公開透露從無戀愛經驗的阿儀，在訪問中講及擇偶條件。

一向自信的她希望另一半要外在和內在兼備，現年37歲的她更堅決拒絕「姊弟戀」，即使比她年輕1年也不行，因為覺得比她小就不相襯。

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▲ 阿儀的IG打卡照。（instagram圖片）

而她的兒時偶像古巨基和台灣歌手林宥嘉，阿儀都提及二人已結婚，又清晰地指林宥嘉比她年輕3歲，但對方老婆跟她同年紀，總而言之阿儀未能接受「姊弟戀」。

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