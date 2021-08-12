【美食博覽2021】直擊一連5日美食博覽開鑼　必掃$1筍貨+電子優惠券掃貨攻略【多圖】

▲ 美食博覽會設有公眾館及尊貴美食區，不少商戶推出多項$1優惠。

去年因疫情而取消的年度飲食界盛事香港美食博覽，今年再度歸來，並由今日至8月16日於灣仔會展舉行。一如往年，美食博覽會設有公眾館及尊貴美食區，有來自各國的不同特色美食。而適逢政府5,000元電子消費券剛派發，會場逾8成的參展商均支援電子消費券付款，部分商戶更推出消費券套餐及1元優惠，市民可把握機會購買至抵筍貨！

▲ 即日起至8月15日舉行的美食博覽開鑼，開幕時未見人龍，到中午時人流開始多，不少市民更「拖車仔」來做足準備。

除美食博覽外，今年同場更有美酒、茶、家電家品，以及美容健康用品等5大展同時舉行，分布於會展1樓及3樓的展館，近900個展商參與，搜羅來自全球各國的美酒佳餚及家電用品等，當中部分更是首次登場，並以優惠價推出，萬勿錯過。

今年大會亦特別推出「8月食．住．買」網頁（August Happy Buy，網址：https://ecoupon.hktdc.com/food/）網頁，建議大家可在出發去美食博覽前先做定功課，搜尋一下心水展商有否快閃優惠，並可先下載多款電子優惠券，例如1元買五香肉丁、午餐肉或豆豉鯪魚、永年咖喱辣醬買一送一及15元購買2隻東海堂冰皮月餅等，盡享優惠。

▲ 部分攤位如正官庄推出會場限定的$1換購蔘纖啫喱及$10高麗蔘精，吸引不少人來排隊掃貨。（黃依情攝）

但要留意是，因應疫情，今年的美食博覽不設現場試食及實體門票，會改為於入口處設收費站讓市民以八達通即時付費入場，並會繼續推出早場及晚場優惠疏導人流。

展覽期間每日更會舉行多買多賞幸運大抽獎，只須憑單一收據消費滿200元即可參加抽獎一次，獎品包括5星級酒店住宿套票、餐廳禮券及名貴食材等，不限參加次數。

▲ 今年美食博覽因疫情關係不設現場試食，但就推出打針、消費券優惠，各出奇謀吸客。

公眾館 必搶$1至抵優惠

「主場館」展覽廳1A-E的公眾館，向來都是美食博覽中最人頭湧湧的地方，不少家庭主婦或OL也會趁機來掃平貨。今年也不例外，除了有來自全球的新款食品外，幾乎每個展商都會推出會場優惠價，隨時低至1元兼有贈品送，性價比超高。

▲ 馬來西亞的榴槤專家duria榴冠王推出1蚊1隻貓山王冰皮月餅，每日限量100隻。（陳靜儀攝）

精選產品推介：

1. 馬來西亞的榴槤專家duria榴冠王︰$150買一送一D24蘇丹王榴槤果肉、$360兩盒D197貓山王榴槤果肉兼送冰心貓山榴槤糕，以及最吸引的1蚊1隻貓山王冰皮月餅，每日限量100隻。（1E-A11）

2. 永年士多︰每日限定頭10位以$1購買6位用花膠發財好市大盆菜（原價1,488元），並可以會場優惠價$1,888訂購12位用龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜，兼送餐飲券$100、紅酒，以及招牌咖喱辣醬或麻辣醬1樽。（1C-C15）

3. 鴻星集團︰會場首度推出全新產品即食星級佳餚系列，如海味盛薈、鮑汁原隻花膠筒配玉掌等，全部有折扣每盒$108起，買滿$300即送4頭紅燒一口鮑一罐。另手掌般大的即食澳洲極品鮑魚優惠價每盒$628，加1蚊多一盒，並有$388超抵鮑魚福袋，包括有即食紅燒貢品鮑魚8隻裝、蝦乾辣油一樽、原味鴛鴦臘腸8條等。（1C-D10）

4. 日清︰人氣杯麵及出前一丁載譽歸來，合味道福袋套裝有7款杯麵、一包薯片、加送環保袋及水樽一個，只需$90。出前一丁福袋套裝則有包裝麵、杯宧、飲品等合共10款產品，送精美布袋及儲物盒，每套$120。（1D-A02）

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5. 潤志︰多年來推出過不少特色醬料，如流沙鹹蛋醬、芝味雞煲醬等，這次就創新推出榴槤花膠雞煲醬，有5隻花膠、榴槤乾等，只須加雞同煲即可，方便又特別，優惠價兩盒$200，兼送一樽廚神醬。（1C-B16）

6. 大埔振興︰推出多款5粒裝開心價點心，包括松露魚蛋小籠包、冬蔭功蝦球及香辣豆腐等，每包$10；並有聯乘小童群益會推出的每日限量80份$100慈善套餐，包括有胡椒豬肚貢丸、陳皮牛丸及香草黑椒牛丸等，非常有意義。（1B-D05, 1B-C02)

7. 歐洲食品有限公司︰凡於攤位消費滿$40，可加$10換購馬素尼蘑菇松露醬一樽，每天20份，派籌換取，先到先得。而凡購買任何產品，即可加$9換購San Remo意粉一包。（1C-D27）

8. 昌港有限公司︰凡攤位消費滿$50，憑預先下載的電子優惠券可以$1換購五香肉丁、午餐肉、火腿豬肉或豆豉鯪魚一件。（1B-B01）

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尊貴美食區 必嘗少見高貴佳餚

今年美食博覽的尊貴美食區設有5大主題區，包括有亞洲料理、咖啡、甜品、歐美佳餚及素食，老饕們可在這區內找到不少高級名貴食材及美食，部分更是坊間少見。而不同時段更會有星級名廚即席示範獨家的高級菜式，如有Ricky(張錦祥)、三姐蕭秀香及添好運創辦人麥桂培等。

▲ 樂婷媽媽今年首次參展

精選產品推介：

1. 恒興行︰家嫂Macy這次會推出限量10頭南非金鮑魚罐頭套裝，每罐原價$400，現優惠價$1,238元買4送2，平均每罐$206.3，超抵買。另設限量消費券套餐，包括有鮑汁燜印度野生金筒花膠1包、即食32頭南非溏心鮑魚4隻、日本M size北海道刺身級元貝1磅及美國M size急凍螺頭1盒等，優惠價$1,788。（3C-B02）

2. Bonne︰連芬蘭航空飛機餐都選用的芬蘭品牌Bonne，推出多款選用天然水果製作的健康果汁（$60/2枝）、漿果（$100/5杯）及果蓉（$100/2枝），並有不同野生莓味，如蔓越莓、車厘子及野生藍莓等，全部人手採摘，而飲用漿果更有含豐富營養的沙棘味，非常健康。（3C-D12）

3. 樂婷媽媽︰主打食物到會的樂婷媽媽今年首次參展，推出$1原味雞煲，每日限量20盒。不過今年會場不設試食，負責人使出奇招，在攤位擺放抽風機，以雞煲濃惹香味吸引一班「有得睇冇得食」的市民。（3D-B19、B17）

4. Victor & Hugo︰開業20多年、專門搜羅來自荷蘭的冠軍級芝士、比利時無糖朱古力（$270/3盒），以及瑞士純素黑朱古力（$100/3件）等，香濃幼滑。（3C-D08）

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Info︰

香港美食博覽

公眾館

日期及時間︰即日至8月15日10am-10pm、8月16日10am-6pm

票價︰$25

尊貴美食區

日期及時間︰即日至8月15日10am-10pm

票價︰$40



備註︰

上午進場票優惠：8月12、13及16日12nn前入場$10；

晚間進場票優惠：8月12至15日6pm後入場$10；

兩款均可追加$15參觀同日尊貴美食區

記者：黃依情