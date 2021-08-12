【媽媽的神奇小子】開畫票房佳衝破百萬　《試當真》林家熙感激吳君如指導

▲ 吳君如用心教導Locker演戲。

由吳君如監製及主演的《媽媽的神奇小子》，以前殘奧金牌得主蘇樺偉的真人真事改編，電影帶有正面訊息及充滿正能量，不少學校包場請師生觀看；連同早前優先場，首日票房瞬間超過100萬！

君如對此佳績表示：「我們全部人都好像今屆奧運港隊攞到佳績一樣振奮，希望大家支持電影外，最重要支持我們出征殘奧的團隊 ！」

電影描述母子情方面，有很多令人動容的場面。飾演蘇媽的君如與演蘇樺偉的梁仲恆的母子情成為電影重點，但君如與演細仔蘇健瑋的林家熙（Locker）一段激烈的爭吵戲份，亦非常催淚。

▲ 戲中一場爭吵戲十分感人。

林家熙（Locker）最近憑網上頻道《 試當真》人氣急升，更有「Locker周圍都係」一說。Locker本身演戲經驗不多，故參與《媽媽的神奇子小》十分緊張。

其中一場戲講述Locker將對父母埋在心中的不滿及埋怨，向媽媽君如全爆發，同時亦要訴說從小受到媽媽的忽略，失去父母關心，這段內心戲相當複雜。

拍攝前Locker很緊張，要與影后級人馬君如演如此重要的戲份，故他都有跟導演、君如研究如何去演繹，但拍了兩次都未達到預期效果。君如再教他如何控制情緒，引導他去勾起一些難過的往事。終於拍了三次後順利完成。

▲ 君如演蘇媽。

拍攝後，君如拍拍他的背，大讚他演得好。Locker的情緒在停機後亦要一段時間才能平伏。演爸爸的錢小豪都說：「阿仔好慘，這場戲好激情，他被媽媽誤會，傷害了他。」 Locker說：「這場戲講我十幾年來第一次跟媽媽鬧大交，媽媽以為我好曳去呃人錢，其實我是為屋企出力。」

▲ Locker演小兒子。

他很多謝君如、導演給他時間消化，逐句對白跟他解釋：「我本身連閱讀劇本都不太識，幸而大家給我時間及提示，在沒有壓力下演出，感覺好舒服。作為新演員，完成了這場戲像成就解鎖了。」

同場加映：柳應廷訪問