【日出時讓街燈安睡】Eric Kwok穿針引線　Gin Lee克服重重難關獲張學友答應合作

▲ Gin Lee與歌神張學友合作《日出時讓街燈安睡》。

Gin Lee李幸倪早前推出新歌《日出時讓街燈安睡》邀請到歌神張學友featuring獻聲加持，能夠與偶像合作對Gin來說是一次圓夢的機會，亦是歌手生涯中的里程碑。是次合作其實得到負責作曲及監製的Eric Kwok郭偉亮穿針引線才成事，他們亦在訪問中大談今次合作的經過及當中的趣事。

能夠邀請到歌神張學友合作是非常難得的機會，而歌神亦解釋了當中的難度。

他說：「第一，我從沒離開過環球，所以其他唱片的歌手要合作就很難。第二，以往我經常舉行巡迴演唱會，每次都至少一、兩年時間在外地演出，但因為現時疫情的關係，我經常留在香港所以能夠合作。」

學友續稱：「第三，我覺得這首歌動聽，林若寧的詞填得很好，原本我跟Eric說希望這首歌給我唱，當得知這是Gin的歌便有一起唱的想法。第四，Gin本身是個很好的歌手。」克服了以上四個難關所以促成了今次Gin與學友的合作。

今次《日出時讓街燈安睡》以一個奮鬥了一生但還未達到心中成就的人作故事藍本，雖然還未取得成功，但他選擇休息一會才發現自己錯過了身旁美好的事物。

Gin Lee說：「我覺得這首歌適合不同年齡的人，因為到了不同人生階段都會想停一停，審視自己正在走的路。」Eric亦覺得只要生活在大城市，面對各種競爭而沒有時間享受人生的人都會有共鳴。

而學友覺得，人在不同階段都有想放棄的心，但這念頭卻能化為堅持下去的動力，他說：「我覺得這首歌寫得很好的地方是，一個放棄的念頭出現了，每人都有不同得選擇，我亦曾想過是否要放棄，但回頭想想我還能做甚麼呢？在不同階段都會有機會出現放棄的念頭，但它正好讓你檢視自己，才選擇堅持。」