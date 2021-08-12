【造夢者】兒童醫院90後醫務社工助癌童短暫生命圓夢　將不可能變可能

▲ 90後的吳子聰前年加入兒童醫院擔任社會服務部助理社會工作主任，主要負責支援血液及腫瘤科病童及家屬，今年獲醫管局頒優秀青年獎。（陳永康攝）

兒童醫院90後醫務社工吳子聰入行八個年頭，陪伴無數兒童走過艱難階段，一直是苦難中兒童及家人的「行山杖」，面對罹患癌症的兒童，他盼盡力於有限時間內圓滿他們心願。為病童圓夢，他提醒自己不可輕言放棄，要盡力將不可能變成可能。

吳子聰記得有病童生命倒數三星期，嚷着要到主題樂園，但在嚴峻疫情之際難以成行，惟家人堅持，辦完生日會又到樂園酒店度過難忘下午，令病童短短生命可圓滿，家人亦了無遺憾。

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30未出頭 見盡生離死別

一身紫色專職醫療制服，吳子聰被院內病童笑稱「紫洋蔥哥哥」，他是兒童醫院醫務社會服務部助理社會工作主任，今年是他於醫院服務癌病兒童第三個年頭；投身兒童醫院前，他已在非牟利機構支援離家孩童及癌症患童，30未出頭的他已見盡稚子的生離與死別。

兒時的吳子聰想過做消防員，又想過到山區助人建屋，他自己都不知從何燃起社工之夢，只稱自幼牢記着父母教導，時刻留意身邊的人遇有困難就伸出援手，直到中學想要投身可助人的職業，才萌生做社工念頭。

吳子聰2019年3月加入兒童醫院，是因為想走得更前，為病童及家庭服務，他主責血液及腫瘤科，於各方面支援罹癌兒童及家人。

他形容工作是有「時間限制」亦「無得返轉頭」，因為當病童離去了，「無做到就是無做到」，只可於有限時間內盡所能協助完成心願。

他最記得一名女童留院治療半年，醫生評估她生命終點將至，家人一度抗拒告知女兒，不想她面對連大人都難以承受的死別，惟父母亦糾結於要女兒過想過的餘生；終在醫護團隊陪同下，父母問女兒會否想知自己情況，女兒堅定回應「想知」，惟她獲悉後即出現好大情緒反應，哭了好一段時間。

憶助病童慶生 家人無憾

吳子聰憶述，女童哭過一段時間後，好快就說要去主題樂園，惟適逢疫情閉園，即使旁人如何勸說，女童亦只重複着一樣的要求，隔了一會家人亦堅定回應「咁我哋就試下啦」，積極去想如何圓滿愛女最後的時間。

他稱當時距離女童生日尚餘數天，其爸爸主動說「不要等正式生日，我們幫她做生日啦」，那時醫院團隊就聯同家人買生日蛋糕、禮物、安排生日會環節，又邀請她最重視的人，包括醫護團隊等為女童慶祝了最後一個生日。

吳子聰形容，家人都感到生日會好圓滿，爸爸之後又再大膽提出「不如我們去主題樂園」，團隊又立即聯絡主題樂園，幸獲園方安排樂園酒店房，醫院即遍尋特製輪椅及軟枕等，希望減少女童由深切治療部出發到樂園路程上的不適，其間由護士、物理治療師、職業治療師及社工一直陪同。

那個下午，女童見了喜愛的卡通人物、吃了平常不能吃的蛋糕雪條，又跟家人合照留念，直至去世前數天，女童仍不時提起主題樂園的蛋糕及當日不同片段。由家人得知女兒病況無法逆轉到離世那天，只有短短三星期時間。

獲醫管局頒優秀青年獎

吳子聰說：「在女童有限的小小人生內可圓滿的部分，大家都已盡力，父母都說感到無憾，這件事情對家人而言好重要。」他直言，面對疾病或患童情況危殆之時，或會認為好多事情不可能、不能夠發生，惟家人的愛、努力堅持，仍可為病童實現好多可能，亦令小朋友能夠開懷地笑，這都提醒自己不可輕言放棄，不應凡事覺得不可能，相反是要盡力將不可能變成可能。

吳子聰今年獲醫管局頒優秀青年獎，他形容醫務社工不只是一份工作，更是自己人生重要部分，盼自己成為一枝行山杖，攙扶病童家庭走過高山低谷。

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記者：陳正怡