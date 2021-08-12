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【食用安全】商場廁所驚現滿貨超市手推車　網民：隔住個mon都覺得臭

食用安全 13:20 2021/08/12

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有網民日前在商場廁所，見到兩架裝滿貨的超市手推車。

超市送貨服務相信不少人都使用過，但有網民表示，日前見到一名超市經理將兩架裝滿貨的手推車推入商場廁所內。據目撃網民形容，事發廁所通風不佳長期飄異味，又上載照片顯示手推車內載滿糧食及衛生用品，引發網上熱烈討論。

一名網民周三（10日）在連登討論區發帖，指自己數天前經過筲箕灣一間超市，剛巧商場客𨋢故障，於是走入後巷打算搭貨𨋢離開。期間就見到超市經理「鬼鬼鼠鼠（祟祟）咁推住兩架裝滿貨嘅車仔走咗入廁所」。

    點擊圖片放大
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網民尾隨著經理，待經理走入廁所後了解情形。網民形容，廁所是沒有窗戶的「黑廁」，衛生情況差勁，長期瀰漫著排泄物異味，有廁格馬桶甚至黏上糞迹。

網民指，手推車手柄上貼有黃色貨單及收據，估計是顧客購物後等候送貨的商品，當中包括即食麵、樽裝飲品、紙巾、衛生巾及一些清潔用品等。網民形容將載貨的手推車推入廁所的行為，是「核突」及「令人作嘔」。而網民在上載貨物照片後，又呼籲「有冇苦主認得自己啲貨？」

事件引起網民熱烈討論，點擊下圖即睇：

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責任編輯︰羅嘉欣

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