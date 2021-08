【學好英文】外傭全天候兼職子女英文會話導師 英文名師分享利與弊

▲ 工人姐姐教英文,有利也有弊。

有不少家長都希望自己的孩子能從小就奠下良好的英文根基。有見及此,有家長會安排自己的外傭不但要打點家中的一切,還要兼職「英文會話導師」,藉此向孩子提供一個全天候的英文會話培訓,彷彿有「浸鹹水」的經歷,好讓孩子們在英文上能「贏在起跑線」。然而,這個方法是否奏效?以下本文會就此問題從三個角度為大家分析。

1. 外傭不是native English speaker

現時香港有為數不少的外傭都是來自菲律賓或印尼,所以帶有口音是難以避免的。菲律賓有自己的口音,甚至偏向美式英文。例如: leisure 英式及美式的發音是很不同的,而現時香港學校所教導的主要是英式英文,可見兩者會有一定的差異。

若果學校考試或家長要求孩子說話要字正腔圓,同學跟隨外傭所學的發音或許難以做到這效果,因此建議家長不應只依靠外傭來提升孩子的英文水平。

2. 外傭的第一語言是英文?

有不少人都認為外傭懂得說英文,因此找外傭來教導家中的孩子英文也不失為一個好選擇,然而甚少人會仔細考慮外傭的背景。事實上,以菲律賓藉的外傭為例,他們在菲律賓所說的語言多達過百種,而英文並非他們最主要的語言,加上如果沒有考慮到他們的學歷背景,他們所採用的英文文法或帶有強烈的本地色彩,因而與期望孩子所學的英文文法會有一定的落差,導致孩子日後要在這方面加以糾正。

例子: 香港英文考試著重Tenses 時態 (例如: already/yet/since 後面多用Present Perfect Tense,I have already done homework) ,但外傭未必在講英文時很著重此部分,所以家長要做好期望落差,千萬不要直接覺得外傭就是英文會話導師。

3.外傭可充當的角色

雖則以上談到外傭在教導英文上有缺陷,但並非毫無益處。小童在10歲左右是語言學習的關鍵期,相對於充當一個教學的角色,外傭可在孩子的學習方面上扮演一個輔助的角色,如利用英文與孩子互動,像是普通對答的性質,好讓孩子及早身處於英文的氛圍,嘗試先取得語感。縱使所學的英文可能未達到要求,但由於孩子已掌握了相當的語感,相信他們於學校真正學習英文時,會更得心應手,比同儕學得更快。

當然,上述只是概括性的例子,不能以偏概全。但無可否認的是,締造良好的英文環境是學習英文的最快方法,因此家長應權衡各利弊,結合各種因素繼而決定外傭在孩子學習上所擔當的角色。

文章獲Spencer sir授權轉載