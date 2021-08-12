【夏日好去處】亞博館首個大型室內狗狗夏日玩樂展　13-15/8開鑼4大必玩推介+免費巴士直達

▲ 亞博館11 萬呎演唱會場地，搖身一變成狗狗消暑遊樂場，將於周末開鑼。(圖片由亞博館提供)

亞洲國際博覽館（亞博館）將於今個周末（8 月 13 至 15 日）舉辦全港首個大型室內《狗狗夏日玩樂展》，讓主人、愛犬和親子聚在一起盡情享受夏日周末！

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4 大推介

以夏威夷熱帶風情為題，設有多個首次亮相的人狗大型娛樂設施、狗狗陸運會、5大曯目打卡位及超過100個特色寵物攤位等。

推介一

「繽 FUN 樂迷宮」

全港首個人狗共玩的巨型充氣迷宮面積達 4,800 呎，主人與狗狗可在約半個標準泳池大小的充氣迷宮中穿梭，考驗大家的體力、智力與默契！

巨型人造沙池 「汪沙圍牆」

3,000呎人造沙池，主人及狗狗可以放心在巨型沙池中奔跑嬉戲，免卻擔心自然沙灘的廢物雜質。池中更備有多款玩樂設施，例如五彩車胎障礙山丘、骨頭形狀的平衡木、搖搖板、水泡跳圈圈等。

推介二：

連串競技考驗人狗默契

有一連串競技比賽，包括「陸運競技賽」、「兒童牽犬師大賽」、「狗狗障礙賽」及「引誘大比拼」定力比賽等。

推介三：

與狗狗旅行 飛往夏威夷島嶼

特設夏威夷超像真打卡位，嘆住冷氣「飛往」夏威夷熱帶島嶼打卡，一解旅行癮！

5 大打卡位：色彩繽紛的沙灘球組成的打卡隧道、營火party「火焰」打卡區升、夏威夷 3D 視覺衝浪板、海灘旅行車、神秘探險船等。

免費巴士直達 設寵物友善設施

主辦單位特別安排四條免費狗隻友好巴士連接場館及太古、奧運、將軍澳、屯門、沙田及荃灣等地。亦特設寵物友善餐廳，令主人和狗狗可舒服地享受美食，一起「充電」再投入玩樂。會場內的洗手間設施亦已全面翻新，特設多個狗狗廁所及狗狗急救站。

此外，適逢香港愛護動物協會（「愛協」）成立 100 週年，「狗狗夏日玩樂展」部分收益將撥捐至愛協。

適逢亞博館踏入 15 週年，現下載亞博館最新推出的應用程式，免費註冊成為 AsiaWorld-Club會員，活動當日更可獲亞博館15週年紀念禮品一份（三合一數據傳輸充電線），憑電子會員證更 可享餐飲及各項服務優惠折扣。立即掃瞄二維碼下載！

狗狗夏日玩樂展活動詳情：

日期 2021 年 8 月 13-15 日 （星期五-星期日） 地點 亞洲國際博覽館 Arena 時間 8 月 13 日（星期五）：中午 12：00 - 下午 7：00 8 月 14 日（星期六）： 上午 10：00 - 下午 7：00 8 月 15 日（星期日）： 上午 10：00 - 下午 7：00 票價 成人票：$160 家庭套票（兩位成人加一位小童）；$320 長者票（65 歲或以上）及 小童票（12 歲或以下）；$80 （3 歲或以下之嬰幼兒免費入場） 購票網址 按此 交通詳情 路線 1： 太古-奧運-亞博 路線 2：將軍澳-亞博 路線 3： 屯門-亞博 路線 4： 沙田-荃灣-亞博 自駕人士於航天城停車場泊車後，可乘免費接駁巴士由航天城停車場直達會場， 車程只需5分鐘。 乘搭的士或其他電召 Van 仔的參加者則可在最接近 Arena 入口的東大堂下車，直接入場。

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責任編緝：張懿慧