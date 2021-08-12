【JUPAS放榜】中大醫學院獨攬4名DSE狀元成大贏家　70%醫科學額續經聯招取錄

▲ 中大醫學院院長陳家亮表示，疫情持續下，生活和學習均面對前所未見的挑戰。（經濟日報資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（12日）放榜，香港中文大學醫學院表示，透過聯招錄取186名考生入讀醫科課程，佔學額的七成。在以七科成績或最佳五科成績計算，均有超過一半獲本地醫科錄取之聯招考生選擇入讀中大醫學院。

今年7名文憑試（DSE）狀元之中，有5人確認留港讀醫狀元，中大醫學院囊括4人，分別是拔萃女書院的陳愷盈同學、聖士提反女子中學的陳樂融同學、英華書院的程朗同學，以及伊利沙伯中學的梁博賢同學。(詳見：【下一頁】)

中大醫學院院長陳家亮表示，代表醫學院歡迎每位新生，他指出應屆文憑試考生在新冠肺炎疫情持續下，生活和學習均面對前所未見的挑戰，但他們仍努力不懈克服不同的困難，並在公開試取得優異成績，實在令人鼓舞。陳家亮指，行醫是終生學習，過程中必定會遇到很多考驗和艱辛。

期盼大家能繼續保持不屈不撓的精神，堅守初心，昂首前行。

他又強調中大醫學院是一所年輕的醫學院，今年是成立第40年，已經躋身全球前40名的位置，醫學院將會繼續盡力，栽培每位選擇到中大醫學院學醫的同學成為才德兼備的醫生。

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責任編輯：李榮忠