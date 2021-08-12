  • 31°C
香港時間 : 2021812日 (週四) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【JUPAS放榜】中大醫學院獨攬4名DSE狀元成大贏家　70%醫科學額續經聯招取錄

社會 12:01 2021/08/12

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

中大醫學院院長陳家亮表示，疫情持續下，生活和學習均面對前所未見的挑戰。（經濟日報資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（12日）放榜，香港中文大學醫學院表示，透過聯招錄取186名考生入讀醫科課程，佔學額的七成。在以七科成績或最佳五科成績計算，均有超過一半獲本地醫科錄取之聯招考生選擇入讀中大醫學院。

今年7名文憑試（DSE）狀元之中，有5人確認留港讀醫狀元，中大醫學院囊括4人，分別是拔萃女書院的陳愷盈同學、聖士提反女子中學的陳樂融同學、英華書院的程朗同學，以及伊利沙伯中學的梁博賢同學。(詳見：【下一頁】)

中大醫學院院長陳家亮表示，代表醫學院歡迎每位新生，他指出應屆文憑試考生在新冠肺炎疫情持續下，生活和學習均面對前所未見的挑戰，但他們仍努力不懈克服不同的困難，並在公開試取得優異成績，實在令人鼓舞。陳家亮指，行醫是終生學習，過程中必定會遇到很多考驗和艱辛。

期盼大家能繼續保持不屈不撓的精神，堅守初心，昂首前行。

他又強調中大醫學院是一所年輕的醫學院，今年是成立第40年，已經躋身全球前40名的位置，醫學院將會繼續盡力，栽培每位選擇到中大醫學院學醫的同學成為才德兼備的醫生。

同場加映，中大骨科教授拆解肌力不足問題：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【JUPAS放榜】一文看清7名DSE狀元選擇學科　中大醫學院囊括4人
今日 00:00
【JUPAS放榜】一文看清7名DSE狀元選擇學科　中大醫學院囊括4人
【JUPAS放榜】奧運熱潮下多間大學取錄運動員增　115港大新生獲Top 1%獎學金
今日 00:00
【JUPAS放榜】奧運熱潮下多間大學取錄運動員增　115港大新生獲Top 1%獎學金
【JUPAS放榜】聯招今放榜　取錄率38.1%創新高　逾2,000達標考生落空
今日 00:00
【JUPAS放榜】聯招今放榜　取錄率38.1%創新高　逾2,000達標考生落空
【本地藝術】賽馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金　予9名青年音樂及舞蹈人才
20:57 2021/08/11
【本地藝術】賽馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金　予9名青年音樂及舞蹈人才
【醫療事故】66歲男接種復必泰疫苗時被連打兩針　衞生署要求盈健醫療提交報告
22:53 2021/08/11
【醫療事故】66歲男接種復必泰疫苗時被連打兩針　衞生署要求盈健醫療提交報告

你可能感興趣

【JUPAS放榜】一文看清7名DSE狀元選擇學科　中大醫學院囊括4人
今日 00:00
【JUPAS放榜】一文看清7名DSE狀元選擇學科　中大醫學院囊括4人
【JUPAS放榜】奧運熱潮下多間大學取錄運動員增　115港大新生獲Top 1%獎學金
今日 00:00
【JUPAS放榜】奧運熱潮下多間大學取錄運動員增　115港大新生獲Top 1%獎學金
【JUPAS放榜】聯招今放榜　取錄率38.1%創新高　逾2,000達標考生落空
今日 00:00
【JUPAS放榜】聯招今放榜　取錄率38.1%創新高　逾2,000達標考生落空
大學聯招 大學 香港中文大學 DSE 醫生 陳家亮

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】