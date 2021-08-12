【造夢者】醫務社工寫簿仔向逝世病童道別　許諾不讓遺事再發生

▲ 醫務社工吳子聰寫簿仔向逝世病童道別，許諾不讓遺事再發生。（陳永康攝）

兒童醫院90後醫務社工吳子聰入行八個年頭，陪伴無數兒童走過艱難階段，一直是苦難中兒童及家人的「行山杖」，面對罹患癌症的兒童，他盼盡力於有限時間內圓滿他們心願。詳情即看【下一頁】

吳子聰陪伴兒童走過艱難階段，病童家屬的遺憾是為他不願重提的憾事，歉疚未有多走一步；為免再有遺憾，他養成寫簿仔習慣，記下與每個病童相處的點滴及反省，寫低道別信，許下最後諾言，「跟小朋友說我會努力不讓這事情再發生。」

吳子聰先後服務三個機構，都是陪伴兒童走過艱難的路。問到挫敗經驗，他沉默頃刻後，才娓娓道出那些遺憾：「（病童）家人跟你說有遺憾，沒有跟囡囡道別、沒有跟囝囝道別，或是有些事小朋友一直想做，卻因考慮到一些地方而沒有做到。」

他沒有說出那時確切發生甚麼事，只稱未能做到病童想做的，自己亦有角色、亦有位置，「有些事當他離開了，你無做到，就是無做到」，又自言如可多做一些，為病童家屬更好消化資訊、消化情況：「可能他們遺憾無發生的事情都可以發生，對自己而言會有自責地方。」

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自言不稱職 曾萌轉行念頭

吳子聰自言做得不稱職，亦曾閃過「轉行」念頭，不過他知道離職不是道歉贖罪方法，要從錯誤中學習、遺憾中成長，「正正過去有做得不好的地方，不離開、繼續努力，才不會辜負他們對你的信任，回報及支援面對同樣處境的小朋友，才是正確做法。」

他說人生本有很多限制不能掌控，可掌控的就是自己如何面對，吳子聰前年底起開始「寫簿仔」，記下與每個病逝兒童相處回憶，反省自己做得好、做得不好的地方，向病童最後道別之餘，亦許下最後承諾：「希望跟小朋友說我會努力不讓這事情再發生，令下個小朋友及家庭面對不論治療或大大小小過程，可以再圓滿一點、面對困難可以輕一點。」

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記者：陳正怡