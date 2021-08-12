【造夢者】被賜名「洋蔥哥哥」放下大人姿態　「爛gag」換癌童笑容

▲ 被賜名「洋蔥哥哥」放下大人姿態，「爛gag」換癌童笑容。（陳永康攝）

兒童醫院90後醫務社工吳子聰入行八個年頭，陪伴無數兒童走過艱難階段，一直是苦難中兒童及家人的「行山杖」，面對罹患癌症的兒童，他盼盡力於有限時間內圓滿他們心願。詳情即看【下一頁】

被賜名「洋蔥哥哥」的吳子聰，內心特別佩服院內病童即使承受極大治療不適，往往仍面帶笑容，展現極強生命力；故他亦常盼可以「爛gag」換取病童辛苦時一個笑容，寄語要走進病童世界，先要放下大人姿態。

兒童醫院醫務社工主力為有需要的病童家庭，引發的情緒或生活問題提供支援。吳子聰專責血液及腫瘤科，面對罹癌病童時都會自稱「聰sir」或「聰哥哥」，希望以稱謂拉近與小朋友的距離；唯獨一名患童聽到他的自我介紹，咯咯大笑起來，笑問面前的「聰哥哥」是不是「洋蔥」，自此賜名「洋蔥哥哥」。

患童及後又見了「洋蔥哥哥」，見他身穿一襲紫色專職醫療制服，又笑指「洋蔥哥哥」變成了「紫洋蔥」，身旁的家人都會心微笑。患童現已回復健康，亦重返校園，吳子聰仍是她的「洋蔥哥哥」，是一個難忘又快樂的小朋友：「她生命中有着好大感染力、快樂的地方，祝福着其他人。」

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佩服病童辛苦仍展笑容

癌症兒童於治療期間承受極大不適，吳子聰十分佩服他們仍可展露笑容、展現極強生命力，亦佩服他們的天真及幽默：「哪怕你搞個爛gag，或者可以令小朋友辛苦時可以笑下，我想能夠於他們治療當中，於辛苦的過程笑一笑，都已經有好大滿足感。」

要拉近與病童的距離，不僅一個稱謂、一個「爛gag」，吳子聰認為重點在於態度，他說小朋友的反應、經歷背後定有原因，大人要做的是放下姿態、放下原有假設，理解他們所經歷的事：「當他們覺得真的被明白時，才會覺得你給予的意見可幫到他。」

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記者：陳正怡