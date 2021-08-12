【悲慘身世】父親病逝被爺爺嫌「剋父」棄養孤兒院　25歲女星憶身世淚崩：說我長大沒出息

▲ 台灣女星分享遭棄養的往事。

不是每個人都能夠從健全家庭中長大，台灣25歲女星賴慧如早前在節目《命運好好玩》中分享悲慘身世，指自己出生後不久爸爸便過世，爺爺認為她「剋父」，將她送往孤兒院。婆婆看不下去，把她接回來養大。賴慧如憶述往事時泛淚，表示自己努力工作賺錢，望報答婆婆養育之恩。

她在節目中憶述身世，指小時候爸爸因病離世，媽媽改嫁後，愛算命的爺爺認為她「剋父」，又認為她長大後沒前途，「養也沒有用」，將她送去孤兒院。婆婆得知後於心不忍，把孫女帶回家養大。說起遭棄養的往事，賴慧如不禁泛淚，指自己8, 9歲便登台唱歌，訓練膽量，也想「爭一口氣」，望日後有成就。

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努力工作報答婆婆

婆婆一直愛錫賴慧如，經常鼓勵她，讓她有動力去工作。現時25歲的賴慧如，出演多套電視劇集，在戲劇界嶄露頭角。她指自己努力賺錢，為要讓婆婆過上好生活。她不時在社交媒體上分享與婆婆的合照，指「有婆婆疼的小孩最幸福」，感謝對方把她湊大。

她在20歲時與導演高琮凱結婚生女，原本一家三口幸福甜蜜，後來丈夫到內地拍戲，夫妻關係因遠距離出現問題，終在今年年初離婚。賴慧如指與前夫保持朋友關係，經常用電話聯繫，談及小孩的近況。兩人都希望以小孩為重，讓她在快樂環境下成長。

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責任編輯：王明芳