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【潮物速報】7-Eleven即日起可換購可口可樂限定版積木模型　茶餐廳雜貨店充滿香港特色

休閒消費 13:26 2021/08/12

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

7-Eleven即日起有「可口可樂」茶餐廳及雜貨店等積木模型可供換購，數量有限，大家要留意換購詳情。（官方圖片）

7-Eleven x「可口可樂」概念店今個夏天換上新裝，以「飲樂起勁 樂在香港」為主題，加入香港風貌和本地元素重新打造店舖新形象，而且由即日起更有「可口可樂」茶餐廳及雜貨店等積木模型可供換購，數量有限，大家要留意換購詳情。

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7-Eleven x「可口可樂」概念店換上全新形象，店面以「可口可樂」標誌性紅色及香港地道景色和街道打造而成，讓你隨時遊走於香港特色景點之中！店舖內不同角落亦佈滿香港特色及「可口可樂」的新主題元素，如：電車派對主題貨架、港式茶餐廳設計的用餐區及懷舊玩具主題裝飾等，到處隨手一拍，都可成為一個打卡點！此外，店内更有搶眼的「可口可樂」樽造型霓虹燈櫃及3D打卡牆，以配合店內連串期間限定活動。

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由即起至8月24日，於概念店購買任何可口可樂/雪碧/玉泉/芬達系列410-500毫升膠樽裝汽水1支，即可參加店內的「飲樂起勁　拍出起勁節奏」互動遊戲一次，只要跟隨動感音樂的節奏，於限時内將螢幕上的罐裝「可口可樂」裝滿，即可贏取「可口可樂」330毫升1罐及電子優惠券1張！

由即日至8月17日，大家可於7-Eleven x「可口可樂」概念店率先獨家換購「可口可樂」茶餐廳積木模型，凡購買任何可口可樂/雪碧/玉泉/芬達系列410-500毫升膠樽裝汽水4支，加$49即可換購1件，數量有限，換完即止。「可口可樂」茶餐廳積木模型，以懷舊復古綠色店身配上紅色「可口可樂」茶餐廳霓虹燈招牌，內部更有還原實景的微細裝飾，彷彿置身地道港式茶餐廳！此外，另有住宅大廈加「可口可樂」紅色小型貨車及雜貨店模型，將於8月18日及9月1日起於全線7-Eleven換購。
 
7-Eleven x「可口可樂」概念店地址：尖沙咀柯士甸道45-53號聯業大廈地下A舖

記者︰梁靜詩

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