【頒令破產】欠付遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰坦言「世界任何地方都無哂錢」

▲ 陳振聰欠付遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產。

商人陳振聰早年於已故華懋集團主席龔如心的千億遺產案中被判敗訴，其後就偽造等罪被判囚12年，陳仍拖欠逾2,840萬元訟費而遭華懋慈善基金有限公司以債權人身份入稟高院呈請破產，聆訊今（12日）於高等法院進行。陳今沒有代表律師，他向法庭表示妻子不願意出售物業的一半業權，並透露已申請離婚。陳坦言「已經無哂錢喇」、「世界任何地方都無錢喇」，要求法庭給予時間與家人商討等。法官聽取雙方陳詞後，頒令陳振聰破產，陳被頒令破產後表示「無債一身輕」。

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涉偽造已故華懋集團主席龔如心遺囑的商人陳振聰，於2013年被裁定偽造遺囑罪成，被判監12年。已服刑近8年的陳振聰，上月3日刑滿出獄。詳情即看：【下一頁】

債權人華懋慈善基金有限公司代表律師指，截至2020年8月，陳振聰仍就遺產訴訟案拖欠基金逾2,800萬元，當中仍未計算利息。

代表律師指根據陳振聰早前就反對破產呈請呈交的誓章，陳指控基金透過欺詐方式獲得資金處理遺產訴訟等。代表律師指，陳的指控空洞，缺乏實際證據作出指控，陳亦從沒有提出擱置訟費申請，就遺產訴訟官司上訴亦被駁回，之後陳再經刑事檢控而被判監。

代表律師指，陳的指控缺乏理據支持及未經證實，亦沒有邏輯可言。陳稱於2016年從其他人士得知有關指控，而陳延至2020年才入稟高等法院提出指控，卻沒有解釋因由，代表律師質疑陳為阻止被呈請破產才作出指控。

陳振聰今沒有律師代表，他於庭上指所涉律師行透露即將結業，惟法官指律師行曾去信法庭，提及已就陳的破產呈請終止代表陳，並指因陳沒有付款及沒有作出指示，陳確認說法，並指嘗試尋求法律援助，因未完成填表而須狼狽出庭。

陳於庭上就被破產呈請提出反對，陳指一直努力繳付訟費，現時「已經無哂錢喇」，他指已支付接近一半訟費，並努力繼續籌措。陳指目前仍有兩個物業，均與妻子譚妙清聯名持有，惟妻子拒絕簽署出售一半業權，為此與妻子發生爭拗，令兩人關係惡化，並於2017年申請離婚。陳坦言希望繼續遊說妻子，希望出售其中一個物業。

陳又指於2020年提出反申索，質疑華懋慈善基金以假合約盜竊龔如心遺產及與陳打官司，陳指因發生於內地，遂於2017年向內地法院展開訴訟，翌年8月獲立案。

陳指遺產訴訟直接令他入獄，由於牽涉重大公義，以及牽涉「我坐了8年冤獄」，故要求法庭給予時間與妻子商討，以及給予時間等候申請法援。

陳於庭上表示並非企圖利用方法逃避破產令，因覺得破產會影響他在內地尋找公義的過程，因財政進一步被禁止會出現困難。法官卻質疑陳提及連聘用律師資金亦沒有，質疑如何對他造成影響。

陳其後表示內地律師為公義而免收律師費，但要求法庭給予時間與家人商討，以及等候申請法援結果，強調並非以破產逃避訟費，只希望龔的彰顯公義，找出事實真相，「證明我無辜嘅」。陳指「能夠俾多啲就俾多啲喇」，並透露「目前已在香港沒有任何户口，世界任何地方都無錢喇，簡單嚟講，無錢喇」。

法官則指陳另有押記令涉及債權人包括龔如心遺產承辦人及稅局，並仍欠下巨額債項。陳確認，並指目前沒有提出任何行動，若被頒令破產，可以說是「無債一身輕」，「對一個無銀行户口信用卡又無嘅人，破產不會影響生活水平」。

基金代表律師認為陳說法並不一致及自相矛盾，提出的指控均欠缺證據，陳亦確認妻子已拒絕出售物對，因此聲稱要求給予時間嘗試遊說妻子之說並不能接納。

法官聽取雙方陳詞後指，不接納陳的說法，並指陳除欠下基金訟費外，仍拖欠稅局及龔如心遺產管理人巨債，即使陳成功遊說妻子出售物業，亦不足以支付債項，法援批出的機會微，故拒絕其反業申請，頒令破產。

陳振聰早年手持一份指稱為龔如心於2006年簽訂的遺囑，意圖繼承其遺產，但遭華懋慈善基金指屬偽造遺囑，雙方對簿公堂。陳於聆訊中自揭與龔如心的戀人關係，陳最終原審及上訴均敗北。陳其後就偽造遺囑被刑事檢控，並就偽造及行使虛假文書等罪成，被判囚12年，陳於7月3日刑滿出獄。



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記者：林育慧