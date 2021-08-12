【頒令破產】欠遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰：世界任何地方都無錢

▲ 陳振聰欠付遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產。

商人陳振聰早年於已故華懋集團主席龔如心的千億遺產案中被判敗訴，其後就偽造等罪被判囚12年，陳仍拖欠逾2,840萬元訟費而遭華懋慈善基金有限公司以債權人身份入稟高院呈請破產，聆訊今（12日）於高等法院進行。陳今沒有代表律師，他向法庭表示妻子不願意出售物業的一半業權，並透露已申請離婚。陳坦言「已經無哂錢喇」、「世界任何地方都無錢喇」，要求法庭給予時間與家人商討等。法官聽取雙方陳詞後，頒令陳振聰破產。

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涉偽造已故華懋集團主席龔如心遺囑的商人陳振聰，於2013年被裁定偽造遺囑罪成，被判監12年。已服刑近8年的陳振聰，上月3日刑滿出獄。詳情即看：【下一頁】

債權人華懋慈善基金有限公司代表律師指，截至2020年8月，陳振聰仍就遺產訴訟案拖欠基金逾2,800萬元，當中仍未計算利息。

代表律師指陳反業呈請破產申請，基於其反索償申請，陳從他人得知並指控債權人於遺產案中涉及不當方法籌措資金打官司，債權人質疑指控空洞，而陳聲稱早於2016年得悉，卻於2020年才提出訴訟，認為指控缺乏足夠證據支持。

陳振聰今沒有律師代表，他於庭上指所涉律師行透露即將結業，惟法官指律師行曾去信法庭表示已就陳的破產呈請終止代表陳，並指因陳沒有付款及沒有作出指示，陳確認說法。

陳於庭上就被破產呈請提出反對，陳指一直努力繳付訟費，現時「已經無哂錢喇」。陳指目前仍有兩個物業，均與妻子聯名持有，惟妻子拒絕簽署出售一半業權，為此與妻子發生爭拗，令兩人關係惡化，並於2017年申請離婚。

陳又指於2020年提出反申索，質疑華懋慈善基金以詐騙手法獲得資金處理遺產官司，陳遂於內地展開訴訟，由於牽涉重大公義，以及牽涉他可能「坐了8年冤獄」，故要求法庭給予時間與妻子商討，以及給予時間等候申請法援。

陳振聰早年手持一份指稱為龔如心於2006年簽訂的遺囑，意圖繼承其遺產，但遭華懋慈善基金指屬偽造遺囑，雙方對簿公堂。陳於聆訊中自揭與龔如心的戀人關係，陳最終原審及上訴均敗北。陳其後就偽造遺囑被刑事檢控，並就偽造及行使虛假文書等罪成，被判囚12年，陳於7月3日刑滿出獄。

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記者：林育慧