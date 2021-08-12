【掃毒2】劉德華舊作被控抄《完美情人》　遭內地片商索償近億人民幣

▲ 劉德華《掃毒2》被內地導演控告侵權。

內地媒體報道指，劉德華監製及主演的電影《掃毒2：天地對決》，近日被成都環球博納文化傳媒有限公司董事長苟鈺生入稟法庭控告涉抄襲其2006年執導電影《完美情人》，並要求賠償9999.9999萬人人民幣。（立案規定的最高賠償金額）

《掃毒2：天地對決》由邱禮濤執導，劉德華任監製及主演，其他參演演員包括古天樂、林嘉欣、苗僑偉、鄭則仕等，影片於2019年上映，內地票房收逾13億人民幣。

成都環球博納文化傳媒有限公司以侵權為由起訴《掃毒2：天地對決》6家出品公司，當中包括寰宇娛樂有限公司及劉德華等。

▲ 劉德華近日在內地捲入官非。

《掃毒2》抄《完美情人》？

苟鈺生接受內地傳媒訪問稱幫，《掃毒2：天地對決》的人物設置、情節、海報設計等，與《完美情人》（優酷視頻發行版本為《春天別戀》）相同。

他舉例《完美情人》人物設置為4個男人的故事：男一梁風（苟鈺生飾）、男二丁力、男三警察張強，以及男一、男二曾經共同擁戴的長者姚坤（義父）之間恩怨情仇的故事。

苟鈺生稱《掃毒2》內，同樣也是男一餘順天（劉德華飾）、男二地藏（古天樂飾）、男三警察林正風（苗僑偉飾），以及男一、男二共同擁戴的長者余南（鄭則仕飾）之間恩怨情仇的故事。

▲ 內地有導演指《掃毒2》涉抄襲《完美情人》

北京知識產權法院立案處理

苟鈺生又指香港以往警匪片中「臥底」的真實身份，原本就是警察；但《掃毒2》中卻將「臥底」身份設置為「想做好人卻在黑幫長大的人」，認為與2013年前就在全國發行的《完美情人》「完全一致」。

他宣稱在2020年底才發現《掃毒2》有侵權嫌疑，於是用了半年多的時間收集證據，目前已將相關證據遞交至法院。

原告請求劉德華及6家相關公司停止侵權活動；在新浪網、搜狐網、鳳凰網顯著位置發表經原告認可的公開道歉聲明；連帶賠償原告9999.9999萬元（立案規定的最高賠償金額），並承擔原告為本案支出的合理費用共計60萬元及本案的全部訴訟費用。

北京知識產權法院已對此立案，有部份網民認為應該維權，但也另有一批網民認為《完美情人》所謂「抄襲」的理據不充分，質疑他提出起訴劉德華只是想出位爭曝光，苟鈺生回應稱這不是為爭曝光。

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