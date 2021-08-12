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【粗言穢語】打工仔去譚仔午膳講粗口　遭隔離枱港媽阻止︰我個仔全部聽晒

育兒經 12:49 2021/08/12

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有網民在譚仔午膳，與同事聊天時講粗口，遭到鄰桌的港媽阻止。

父母都想教好子女，若然帶著孩子出街時，聽到別人講粗口，家長會如何處理？近日有網民指在譚仔午膳，與同事聊天時講粗口，遭到鄰桌的港媽阻止，直指「我個仔全部聽晒」，希望他們收口，令網民大感委屈。

港媽禮貌勸停粗口

該名網民本周二（10日）於「香港討論區」以「今日午餐食譚仔 隔離個師奶過黎求我唔好講粗口」為題發帖，表示當日到譚仔午膳，與幾個同事談笑風生時夾雜粗口，之後隔離枱一名媽媽走來跟他們說：

唔好意思啊，打擾你一陣，可唔可以唔好講粗口，我個仔全部聽晒入耳啊。真係唔好意思，麻煩你。

他與同事聽後呆在當場，自嘲以為自己去了高級餐廳，又呻「個仔唔聽教，其他人就要有義務配合你，母愛真係大過天。」不過，他們已沒多出聲，以免出聲說對方的不是，會遭到別人公審。樓主有感︰

香港呢個地方宜家食個譚仔都要道德倫理， 真係怪獸家長啲仔女就大晒。

網民︰樓主教壞細路

樓主大嘆香港已沒落，被這種道德文化籠罩。但是網民似乎不大同情樓主，反而批評他不顧環境，見到有小朋友就應自動自覺停講粗口，如此簡單的道理不必別人提醒。有網民留言「樓主教壞細路」、「好心收下把口」、「喺公眾場合講粗口的確有問題」。樓主反駁，「你親子教育我哋有咩義務要配合？」、「佢教仔大過天，睇得出教仔教到有啲神經質」。

點擊睇更多網民意見︰

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另一方面，也有人為樓主說話，認為該名媽媽如介意食客講粗口，可以「帶個仔去高級酒店食」。其中一位網民分享，他曾在馬路衝紅燈，有家長追上他，指責他「教壞佢個仔」，他卻懶理家長的說話。

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責任編輯：王明芳

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