【耳機爆炸】28歲男子邊充電邊聽歌　藍牙耳機突然爆炸不治死亡

▲ 28歲男子用藍牙耳機時突然爆炸，終不治身亡。

印度日前發生一宗罕見意外。一名28歲男子戴著藍牙耳機聽歌時，耳機突然爆炸，雙耳重創流血，終送院不治。

綜合印度媒報道報，28歲男子Rakesh Kumar Nagar於家中獨自在房間準備政府招聘考試，當時他正一邊充電一邊使用該藍牙耳機。但突然間耳機爆炸，導致Rakesh Kumar Nagar失去意識昏迷。他被炸傷後從椅子摔到地下，耳朵重傷流血，耳機亦被炸至焦黑。家人發現後馬上把他送往當地一家私人醫院，可惜最終仍不治死亡。

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醫生Dr LN Rundla表示，Rakesh Kumar Nagar送院時已昏迷，在醫院接受治療期間死亡，或死於心臟驟停。並補充，死者因為爆炸，所以耳朵有傷口。

由於事發後家屬並無向當地警方報案，因此無法驗屍，難以判斷耳機爆炸過程和原因。不過有警方消息人士指，當時耳機似乎連接到正在充電的手機上。當時死者獨自一人在房間，所以沒有人可以證實這一點。有可能手機插在電源插座上，或耳機直接與電腦連接。

安全充電秘訣

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。

正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。

正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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責任編輯：羅嘉欣