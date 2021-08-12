【出軌報復】人妻一句短訊被懷疑出軌　慘遭老公剃禿頭迫供認「每天曖昧」

▲ 河北省一名人妻因為與男子傳短訊聊天，被老公發現後慘遭剃禿頭。

老公老婆懷疑另一半出軌，必然大動肝火，但還需弄清事實。內地河北省保定市一名人妻因為與男子傳短訊聊天，被老公發現一句曖昧說話，憤而將妻剃成禿頭，且迫供承認「每天曖昧」。老公把有關照片及影片公開瘋傳，引起網民熱議。

綜合內地傳媒報道，涉事人妻姓張，她被剃成禿頭的照片及影片，在本月9日起在多個微信群組及朋友圈瘋傳，訊息還附上一段文字︰

我是XXX，今天被老公發現我和XXX每天曖昧！出軌是我的錯。

▲ 老公就憑老婆一個短訊（左圖）就認定她出軌，之後將她被剃頭的照片及「認罪」訊息傳開去。（微博圖片）

張女其後接受訪問時指出，有關照片及影片是老公在家拍攝並流傳出去，當晚凌晨2時多已有警察上門查詢，老公向警方承認把她剃禿頭，並直指她出軌。

妻指被迫「認罪」怕老公施暴

張女解釋，她在影片中承認出軌是迫於無奈，事實上她沒有出軌，但若不這樣說就會被老公打，「我現在很不好，身上還有很多傷」。她續指，聊天的男子與她有生意往來，而老公一向比較敏感，故此她才說了一句︰「我老公要看手機，不要再發消息。」老公就憑這一句話認定她出軌。

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目前張女正找律師處理，保定市警方亦接獲報案，現正調查案件，據悉張女已到派出所錄口供。保定市婦聯亦表示，聯會已聯繫市公安局，正關注事件。

此外，在張女「承認出軌」的短訊中，提及過「情夫」為中檢天津公司的職員，有關公司事後發聲明否認該男子是其員工。

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責任編輯︰王明芳