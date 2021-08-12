【校長專訪】13隻愛情鳥進駐德望小學散播愛心　阮嫣玲校長樂見學生支持領養

▲ 德望小學暨幼稚園養了貓咪及格力犬之外，更有多隻愛情鳥。校園最高蜂時期多達13隻愛情鳥。

傳統女校德望小學位於山腰，地靈人傑，除了不少家長慕名送女兒入學，估不到亦吸引到雀鳥前來，先後有3隻愛情鳥主動「叩門」，成為德望家族一份子。牠們開枝散葉，多隻愛情鳥吱吱喳喳，令德望洋溢笑聲與愛心。愛小動物的阮嫣玲校長意想不到，收留雀鳥讓學生認識生命教育，上了寶貴的一課。

▲ 貓老師跟愛情鳥在德望小學「工作」。（受訪者提供）

愛心校長收養貓狗鸚鵡

德望小學暨幼稚園（下稱「德望」）養了貓咪及格力犬之外，更有多隻愛情鳥。校園最高蜂時期多達13隻愛情鳥，牠們像學生排排企，情景趣緻可愛！校舍位於黃大仙區扎山道，校園環境清幽吸引雀鳥，2018年有一隻前來敲窗「叩門」的愛情鳥Tweetie，翌年9月及11月分別有2隻自來雀Speedy與Sweety，3隻雀鳥屬於同一品種的牡丹鸚鵡，又名「愛情鳥」，由於找不到原主人，德望小學校長阮嫣玲修女（Pauline）決定收養牠們。阮嫣玲校長分享︰

第1隻自來鳥Tweetie跟Speedy非常友好，形影不離，但跟第3隻來的Sweety不太合群，將牠們分開2處飼養，但有感Sweety孤單，知道愛情鳥喜歡群居，故此上網瀏覽有關雀鳥的討論群組，看到有網民幫愛情鳥BB出領養，決定領養1隻雌鳥為Sweety找個伴。

▲ 多隻愛情鳥圍在一起開會？（受訪者提供）

其後，於2020年約7、8月，Tweetie跟Speedy生蛋孵了2隻雀仔BB。是貓奴的阮校長Pauline跟同學一起認識雀鳥的習性，從中觀察鳥BB的成長、鳥媽媽如何照顧寶寶，又發現鳥爸爸後期接力分擔照顧BB的責任、幫忙餵食、BB一吱叫就立即出現，是廿四孝爸爸。

可能照顧BB太辛苦，Speedy病了，我帶牠看獸醫，隨即問雀鳥會否可安排絕育，獸醫表示沒有。

▲ 德望小學暨幼稚園校長阮嫣玲修女（Pauline）喜歡小動物。（受訪者提供）

為愛情鳥出領養找家

之後愛情鳥又有第2胎，誕下了4隻BB，當中一隻瘦弱交由有飼養雀鳥的學生家長照顧，可惜成了小天使。當時德望小學有8隻愛情鳥，非常熱鬧。不能為雀鳥絕育，持續很多雀鳥不是辦法。之後牠們又再開枝散葉，最高蜂時期多達13隻愛情鳥。Pauline向他人了解如何處理，

有人教可以將雀鳥賣出、又或丟掉雀蛋，牠們是性命來的，不會買賣，棄掉更是絕對不能。於是，我在facebook問有人會否想領養，有舊生及現時學生皆有興趣。

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領養條件方面，阮校長表示最重要及唯一的條件是「好好照顧」，先後有3組家庭領養共6隻愛情鳥BB，均承諾會照顧牠們一生一世，閒時亦會傳愛情鳥近照予校長。Pauline樂見學生支持領養︰

學生兩姊妹可以一人主力照顧一隻愛情鳥，成為有責任感的小主人，家中亦因為多了寵物，變得充滿喜樂，一家人不時大談雀經。

▲ 第2胎BB慢慢長大！（受訪者提供）

感染師生愛護動物

雖然德望貓咪依然是最受歡迎，但愛情鳥同樣俘虜不少人心，連乖巧的貓咪也會靜靜看著牠們，或讓鳥兒站在身上。有學生向校長申請想見愛情鳥一面，又送畫作、DIY模型予校長，她們將愛情鳥化身作品主角。還有，Pauline計劃在講及愛護動物、寵物議題的課堂上，讓愛情鳥化身老師跟同學見面，上生命教育課。

▲ 貓老師頭上頂著愛情鳥。（受訪者提供）

學生之外，校內職員也喜歡愛情鳥，有位嬸嬸在暑期時帶其中2隻愛情鳥回家照顧，Pauline笑言牠們是「Staycation」歎世界。小動物為校園帶來歡樂，感染師生愛護動物，支持領養，從中展現德望的教學宗旨，培育學生成為追求卓越及滿有愛心、希望、喜樂及感恩的女性領袖。

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兩姐妹領養1對愛情鳥

德望小學學生兩姐妹Nichole及Kaylie，在新學年是小六生及小四生。她們約在4個月前領養了一對愛情鳥，取名為「芝麻」和「綠豆」。媽媽蕭太受訪表示起初是校長帶女兒看愛情鳥，之後女兒不時提起雀仔，當知道有蛋孵化，更提及想領養。

▲ 德望小學學生兩姐妹Nichole及Kaylie領養了「綠豆」和「芝麻」。（受訪者提供）

蕭氏一家在加拿大回香港生活，一直養狗，並帶牠回港，女兒由細到大都跟動物一起成長。狗狗年老離世了，女兒提及想再養寵物，不過，媽媽深知養動物很大責任，故此一直考慮中，直至遇上愛情鳥BB。

領養愛情鳥可以說是一種緣份，我們一起了解牠們的習性、飲食、生活環境等，準備物品，很期待迎接牠們來到家。兩姊妹起初一人主力負責照顧一隻，之後無分彼此，一起照顧芝麻綠豆。

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Nichole及Kaylie成為有責任及愛心小主人。例如愛情鳥天生會輕力咬人，芝麻較細膽會輕咬，媽媽曾擔心兩女兒會因而害怕，但她們竟然不會，更伸手去籠邊進行訓練，希望芝麻習慣不再怕。

宣揚愛護動物信息

此外，女兒趕回家立即餵雀仔，每日負責給牠們喝水及餵食，自動自動清潔食物盤，又會跟牠們傾偈，不是三分鐘熱度，她們可以做到有責任、愛護動物的主人。一家人亦因為領養了2隻愛情鳥，話題總是圍繞牠們，家中充滿笑聲。日前，Kaylie參加「守護動物攝影比賽（學校組）」，Kaylie抱著愛情鳥的照片奪季軍，阮校長亦有出席頒獎禮支持，一起宣揚信息︰

哪怕只是一隻細小的小鳥也會選擇信、愛和倚靠人類，請不要傷害動物！

▲ 得獎照片宣揚︰哪怕只是一隻細小的小鳥也會選擇信、愛和倚靠人類，請不要傷害動物！（受訪者提供）

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記者︰顏紫燕