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【長者保健】關注疫情下獨居長者健康　榕光社與浸大中醫藥學院等合辦中醫養生保健活動

健康 13:21 2021/08/12

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榕光社與香港浸會大學中醫藥學院、香港又一村獅子會、全仁中醫合辦中醫智慧養生保健活動，義工協助長者進行健康問卷。（相片由榕光社提供）

本港獨居長者人數不少，疫情下更需要大眾關注其健康狀況。專門服務獨居長者的榕光社與香港浸會大學中醫藥學院、香港又一村獅子會、全仁中醫合作，合辦中醫智慧養生保健活動，透過資訊科技，在疫情下幫助長者保健養生。本周三（11日），他們在黃大仙榕光社總部舉行「中醫智慧養生保健日」啟動儀式。

榕光社與浸大中醫藥學院、又一村獅子會舉辦「中醫智慧養生保健日」。（相片由榕光社提供）

榕光社專注服務獨居長者，是次與多個組織合辦中醫智慧養生保健活動。其中，香港浸會大學中醫藥學院會幫助長者透過資訊科技，了解自己的中醫體質和健康狀況，並獲取相應的飲食和運動養生建議。

香港又一村獅子長期支持榕光社的服務，在是次活動中，該慈善服務組織捐獻多款養生保健茶和湯包，方便長者食用，以實踐食療養生。「全仁中醫」則會派出中醫師作義務諮詢。

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浸大副教授張世平負責籌備是項活動，他解釋服務的運作時指，學生將幫助長者使用智能手機，讓他們填寫兩份網上問卷，包括亞健康問卷和中醫體質問卷，然後相關食療和運動保健建議會立刻打印出來。就著這些建議，中醫師會向每位長者講解釋，接著讓長者帶回家參考。之後，中醫服務團隊會分析所收集的數據，了解長者常見的健康問題、對上網服務的需求，並把結果給榕光社，好讓榕光社更了解其服務的群體。

張教授期望這種新的服務模式，能成為遙距養生保健的重要手段，令中醫養生保健可以更普及。同時，在疫情下，能在獨居長者所屬的社區中，運用資訊科技推廣中醫養生保健尤其有意義。

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責任編輯：羅嘉欣

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